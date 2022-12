AmerisourceBergen, una de las principales empresas de distribución de opioides de EE.UU. | Fuente: Getty Images

Las autoridades de Estados Unidos denunciaron este jueves a AmerisourceBergen, una de las principales empresas de distribución de opioides del país, por no informar sobre los pedidos sospechosos que les hacían las farmacias y otros establecimientos.



En una llamada con periodistas, el viceadministrador principal de la agencia antidroga estadounidense (DEA), Louis Milione, detalló que las acciones de la compañía agravaron "una epidemia de opioides que ha resultado en cientos de miles de muertes durante la última década".



Durante la llamada, las autoridades del Departamento de Justicia aseguraron que la multa por violar las normas antidroga podría alcanzar los miles de millones de dólares.



Según explicaron, AmerisourceBergen continuó enviando pedidos de opioides a farmacias que sus propios auditores habían concluido que vendían medicamentos a personas que probablemente eran adictas a los opioides.



En un caso en particular detallado por el fiscal para el distrito de Nueva Jersey, Philip Sellinge, la empresa supo que en una de las farmacias a las que suministraban opioides se vendían este tipo de medicamentos de manera irregular en el aparcamiento.



Un empleado de la compañía describió la situación como "una señal de peligro clarísima", y aun así, una subsidiaria de AmerisourceBergen continuó enviando miles de pedidos a la farmacia en cuestión.



Las autoridades del Departamento de Justicia explicaron también que se trata de una demanda civil, no criminal, por lo que se buscan sanciones financieras.

(Con información de EFE)