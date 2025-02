EE.UU. y Rusia acordaron en Riad normalizar sus relaciones y poner fin al conflicto en Ucrania "lo antes posible"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, acordaron este martes avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países y comenzar a trabajar en un plan para poner fin la guerra en Ucrania "lo antes posible".



Rubio y Lavrov, que se reunieron hoy en Riad (Arabia Saudí), acordaron "poner las bases para cooperación futura en asuntos de interés geopolítico mutuo", según un comunicado emitido por la portavoz de Estado, Tammy Bruce.



Además, Rubio afirmó que Washington designará un "equipo de alto nivel" para negociar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania.



"Vamos a designar un equipo de alto nivel de nuestra parte para ayudar a negociar y llevar a cabo el trabajo hasta el final del conflicto en Ucrania de una manera que sea duradera y aceptable para todas las partes involucradas", dijo el secretario de Estado al término de unas reuniones con la delegación rusa.

El jefe de la diplomacia estadounidense también aseguró que con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, acordaron "empezar a trabajar también a un alto nivel para empezar a discutir, pensar y examinar la cooperación geopolítica y económica que podría resultar de un final del conflicto en Ucrania".



"Obviamente, tenemos que ver que ese conflicto llegue a un final exitoso y duradero para que eso sea posible", añadió Rubio, que indicó que ambas partes acordaron que sus respectivos equipos "trabajarán en todo esto" y seguirán "involucrados en este proceso" para garantizar "que avanza de manera productiva".

"Habrá algún debate sobre el territorio"

Sobre el proceso de negociación, el asesor de seguridad nacional de EEUU, Mike Waltz, aseguró que debe conducir a "un fin permanente de la guerra y no a un fin temporal", al tiempo que deslizó que "la realidad práctica es que habrá algún debate sobre el territorio y habrá un debate sobre garantías de seguridad".



Asimismo, recordó que el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó "su deseo, su determinación" de poner fin a la guerra y "a la matanza que está ocurriendo" desde el inicio en 2022 de la invasión rusa de Ucrania, donde en palabras de Waltz hay "campos e exterminio en el este y el sur que son inaceptables".



"El presidente Trump ha cambiado toda la conversación global de no si la guerra va a terminar, sino cómo va a terminar. Y solo el presidente Trump puede hacer eso", sentenció.



Las negociaciones en Riad se prolongaron durante unas cuatro horas y media y estuvieron integradas, por la parte rusa, por Yuri Ushakov, asesor del Kremlin; el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el director del Fondo de Inversiones Directas, Kiril Dmítriev.



Mientras, la delegación estadounidense estuvo representada por Rubio, Waltz, y el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff.



Esta es la primera reunión entre un ministro de Exteriores ruso y un secretario de Estado de EE.UU. desde la mantenida en enero de 2022, un mes antes del inicio de la guerra, entre Lavrov y su homólogo Antony Blinken.



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que no aceptará ningún acuerdo sobre su país al margen de Kiev y a espaldas de sus aliados europeos.