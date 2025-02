Florida: La nueva ley que permite demandar por la presencia de personas sin hogar en las calles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ha sido una semana intensa para los voluntarios de Camillus House, trabajando rápidamente para acondicionar espacios y evitar que las personas sin hogar pasen frío. El cielo de Miami, tan claro y despejado como siempre, con nubes de formas diversas y un sol que ilumina todo lo que toca, contrasta con las bajas temperaturas que no superan los 50 grados Fahrenheit (10 grados Celsius).

Para muchos, es un “invierno” desconocido, un clima al que los floridanos no están acostumbrados. El jueves, el día más frío en el sur de la Florida en los últimos dos años, los voluntarios recorrían el centro de Miami para ofrecer a las personas sin hogar la oportunidad de refugiarse en las 50 camas que habían preparado en el refugio.

Aunque el clima cálido suele hacer que la vida en las calles sea más soportable, las personas sin hogar en Florida enfrentan una dura realidad. Según cifras oficiales, más de 31 000 personas quedaron sin hogar en el estado el año pasado, reflejando una creciente crisis.

Florida implementa ley para limitar campamentos de personas sin hogar en espacios públicos

Ante la creciente crisis de la falta de vivienda, los políticos de Florida han comenzado a implementar medidas, aunque muchos cuestionan si estas serán soluciones efectivas. El 1 de enero entró en vigor una nueva ley respaldada por el gobernador Ron DeSantis, que busca colocar "la seguridad pública por encima de todo". La normativa tiene como objetivo evitar que los campamentos de personas sin hogar interfieran con la vida de los ciudadanos o afecten su calidad de vida.

Desde octubre, la ley ha restringido el derecho de dormir en las calles, y ahora permite que los residentes de Florida o los propietarios de negocios demanden a los gobiernos locales si no toman medidas para prohibir los campamentos en espacios públicos. No obstante, la ley no afecta las acampadas recreativas autorizadas ni a quienes duermen en sus vehículos legalmente estacionados.

Aunque el estado asignó U$D 30 millones para apoyar la implementación de esta ley, muchos consideran que este presupuesto es insuficiente para abordar la magnitud del problema.

Video: Youtube | Noticias Telemundo