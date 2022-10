Canciller César Landa fue recibido por el papa Francisco. | Fuente: Cancillería Perú

El papa Francisco expresó hoy su deseo de que se restauren "el diálogo y la concordia" en el Perú durante la audiencia privada que mantuvo con el canciller del país andino, César Landa, quien también suscribió la repatriación de tres momias precolombinas que están desde 1925 en los museos vaticanos.



El pontífice "desea la restauración plena del dialogo, de la concordia en el Perú como base de la gobernabilidad y el respeto de los derechos humanos", explicó Landa a los medios al término de su visita al Vaticano, donde también se reunió con el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, y el secretario para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher.



"Definitivamente la relación entre el Estado peruano y la iglesia se viene fortaleciendo", dijo el canciller, que entregó una carta personal del presidente, Pedro Castillo, excusandose por no haber podido encontrar al papa, como estaba previsto, ya que el Congreso peruano no le autorizó a abandonar el país.



La audiencia "ha sido un gesto magnánimo" de Francisco, ya que a pesar de que Castillo no pudo acudir la concedió "con el mismo interés por conocer la situación del país y ofrecer todos los votos y oraciones para su mejora no solo política sino también social", dijo el jefe de la diplomacia peruana.



"Después de los conflictos internacionales y la pandemia las brechas sociales se han abierto y se requiere trabajo en conjunto del Gobierno, la oposición, los poderes públicos para poder garantizar en el corto plazo la alimentación, la energía, las necesidades básicas que requiere remontar esta situación en un país que esta avanzando", dijo al recordar que el Perú ha sido invitado a ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) .



Landa dijo que Francisco "esperaba al presidente" Castillo y "queda abierta la posibilidad de que pueda venir cuando sea posible, así como la de que el papa como regrese al Perú, donde ya estuvo en 2018 : "Definitivamente está la invitación" que "queremos formalizar con un país mas estable en términos de la gobernabilidad".



De momento, el canciller transmitirá al presidente, a la oposición y a toda la sociedad "su invocación de oración para que todos los peruanos podamos resolver los problemas en el marco de la ley".

Repatriará 3 momias precolombinas

Además del encuentro con el pontífice y los otros altos cargos vaticanos, Landa cerró el acuerdo para la repatriación de tres momias de la cultura prehispanica que fueron cedidas para la Exposición Universal en el Vaticano en 1925 y que se quedaron en el Museo Etnológico.



"Hace varios años se tuvo conocimiento de ello y con la buena disposición del Vaticano de devolverlas, se ha podio concretar durante el pontificado del papa Francisco" y las momias llegarán en dos semanas a Lima, explicó, al destacar que este acto "revaloriza el sentimiento compartido de que mas que objetos son seres humanos que deben estar con dignidad en el lugar del que provienen, que son los Andes peruanos".



Preguntado sobre la posibilidad de que esta primera devolución llevada a cabo por Vaticano pueda marcar un hito internacional, el canciller destacó que "los valores universales de la paz y los derechos humanos no son solo declaraciones, sino que sirven de plataformas para hacer gestos concretos por diferentes estados" y recordó que "el Perú viene recuperando material arqueológico procedente de EE. UU. o Chile".



Las tres momias se enviarán en dos semanas a Lima, a través de una empresa especializada las va preparar para que sean trasladadas en las mejores condiciones y una vez allí se celebrará una ceremonia para recibirlas.

EFE