El papa León XIV insta a acabar con la violencia antisemita tras la "masacre terrorista" en Sídney

El papa León XIV instó este lunes a acabar con la violencia antisemita en relación con la "masacre terrorista" ocurrida ayer en Sídney contra la comunidad judía, que causó al menos 16 fallecidos.

"Oremos por quienes sufren a causa de la guerra y de la violencia; en particular, hoy deseo encomendar al Señor a las víctimas de la masacre terrorista ocurrida ayer en Sídney contra la comunidad judía", afirmó en una audiencia con los donantes del Pesebre del Aula Pablo VI y del Árbol y del Pesebre de la Plaza de San Pedro.

Y añadió: "¡Basta ya de estas formas de violencia antisemita! Debemos eliminar el odio de nuestros corazones".

El ataque, que se produjo en un parque cercano a una popular playa de Sídney durante un acto de celebración de la comunidad judía, dejó 14 muertos en el lugar, incluido uno de los agresores, y otras dos personas fallecieron posteriormente en el hospital.

Además, al menos 42 personas resultaron heridas, siete de ellas en estado crítico.

"Queridos hermanos y hermanas, el Pesebre y el Árbol son signos de fe y de esperanza; mientras los contemplamos en nuestros hogares, en las parroquias y en las plazas, pedimos al Señor que renueve en nosotros el don de la paz y de la fraternidad", concluyó el papa.

Australia considera endurecer las leyes de posesión de armas

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció este lunes que su Gobierno considera "endurecer" las leyes de posesión de armas tras el atentado del domingo.

"El Gobierno está preparado para tomar cualquier acción que sea necesaria, incluida la necesidad de endurecer las leyes de armas", dijo Albanese de cara a la reunión esta tarde con el Gabinete Nacional, donde participan los líderes de las diferentes jurisdicciones que conforman la nación oceánica.

El mandatario australiano precisó durante una rueda de prensa que entre las posibles medidas se encuentra establecer un "límite en el número de armas" por persona y la "revisión de las licencias", después de que se conociera que uno de los presuntos autores del atentado tenía licencia de armas.

"Las circunstancias de las personas cambian. Las personas pueden radicalizarse con el tiempo. Las licencias (de armas) no pueden ser perpetuas", afirmó el dirigente.