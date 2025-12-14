Héroe en Sídney: así fue el momento en que un transeúnte desarmó a uno de los pistoleros en atentado que dejó 16 muertos

Un transeúnte identificado como Ahmed al Ahmed, de 43 años, se convirtió en héroe al desarmar a uno de los pistoleros durante un tiroteo masivo en Bondi Beach, Sídney, que dejó 15 personas muertas y decenas heridas el domingo por la noche.

El incidente, declarado como un acto terrorista dirigido contra la comunidad judía durante el primer día de Janucá, involucró a dos atacantes armados, un padre de 50 años que falleció en el lugar y su hijo de 24 años, quien permanece en estado crítico en el hospital.

Un video verificado muestra cómo al Ahmed, propietario de una frutería y padre de dos hijos, saltó sobre uno de los tiradores, le quitó el arma y lo obligó a retroceder, antes de levantar las manos para indicar a la policía que no era una amenaza.



La policía investiga si un tercer pistolero estuvo involucrado, mientras que al menos 29 personas fueron trasladadas al hospital, incluyendo dos agentes heridos. El ataque ocurrió mientras más de 1.000 personas asistían a un evento festivo, transformando una noche de celebración en una tragedia.



El acto heroico captado en video



Un video verificado por la BBC muestra al Sr. Ahmed corriendo hacia el pistolero y tomando su arma, antes de girar el arma hacia él, obligándolo a retirarse.

Las imágenes, compartidas ampliamente en línea, capturan al atacante de pie detrás de una palmera cerca de un pequeño puente peatonal, apuntando y disparando hacia un objetivo fuera de escena.

En ese momento, se ve al Sr. Ahmed, que estaba escondido detrás de un coche estacionado, saltando hacia el atacante, a quien derriba. Consigue arrebatarle el arma al atacante, lo empuja al suelo y le apunta con el arma.

El atacante retrocede. Luego baja el arma y levanta una mano en el aire, aparentemente para mostrarle a la policía que él no era uno de los tiradores.



Otro video separado, según informa The Guardian, mostró a dos hombres vestidos de negro cruzando un puente en la playa y disparando, con múltiples disparos y gritos audibles.



El Sr. Ahmed permanece en el hospital, donde fue sometido a una cirugía por heridas de bala en el brazo y la mano, según informó su familia a 7News Australia.

Su primo Mustafa dijo a ese medio: "Aún está en el hospital y no sabemos exactamente qué está pasando, el médico dice que está bien. Esperamos que esté bien. Es un héroe, sin duda. Tiene dos inyecciones, una en el brazo y otra en la mano. Tuvo que ser operado".



Un familiar entrevistado por Seven News frente a un hospital de Sídney afirmó: "El médico dijo que estaba bien y durante las siguientes dos horas nos permitieron entrar a ver a Ahmed. Se operó, pero esperamos que se recupere. Es un héroe, sin duda alguna".



La policía de Nueva Gales del Sur confirmó que los dos tiradores eran un padre y un hijo, con el hombre de 50 años fallecido en el lugar y el de 24 años hospitalizado en estado crítico.

Las autoridades declararon el incidente como un ataque terrorista, diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney el primer día de Janucá.