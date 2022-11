El presidente de Polonia dice que es "probable" que misil que cayó en su territorio fuera ucraniano

El presidente polaco Andrzej Duda durante una conferencia de prensa después de la reunión del Comité Gubernamental de Defensa Nacional y Asuntos de Defensa tras la caída de un misil en su territorio. | Fuente: EFE

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, declaró este miércoles en Varsovia que "es probable" que el misil que impactó el martes en su territorio y causó dos muertos "fuera lanzado por Ucrania" y agregó que "nada indica" que se tratara de un "ataque intencionado contra Polonia".

Por su parte el primer ministro, Mateusz Morawiecki, afirmó: "lo que puedo decir que es la mayoría de las pruebas que hemos recogido indican que no será necesario invocar el Artículo IV de la OTAN en este momento".



Esa disposición prevé consultas entre aliados cuando esté amenazada "la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes".



Duda agregó en una comparecencia ante los medios en la capital polaca que "lo más probable es que el misil fue fabricado en la Unión Soviética" y del modelo S300.



Respecto al Artículo IV de la OTAN Morawiecki agregó: "Sin embargo es una herramienta que todavía está en nuestras manos", agregó Morawiecki, quien dijo que "todos los procedimientos antes de invocar el Artículo IV funcionaron".



"Ayer fuimos testigos de un ataque masivo contra Ucrania. Todo el territorio ucraniano fue bombardeado, especialmente las zonas próximas a las fronteras de Ucrania" dijo Duda.



"Ucrania se estaba defendiendo contra el ataque, así que la culpa de todo el incidente es de Rusia", agregó el presidente polaco.



Añadió que, según los resultados iniciales de la investigación comenzada sobre el suceso, "no se trata de una explosión clásica de un misil".



Ya la pasada madrugada, tras una reunión del Consejo de Seguridad polaco convocado por el primer ministro, Mateusz Morawiecki, Duda declaró que "es poco probable que se repita" lo ocurrido y dijo que consideraba que no es el comienzo de un ataque organizado o intencionado. (EFE)

























Noticia en desarrollo...