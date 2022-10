"La victoria del progresismo en Brasil tendría gran influencia sobre América Latina", afirma exdiputado y analista mexicano

El exdiputado mexicano consideró que se vive una coyuntura de "convergencia" del progresismo en América Latina | Fuente: EFE | Fotógrafo: Jarbas Oliveira

Este domingo, 2 de octubre, se realizarán las elecciones presidenciales en Brasil, donde el expresidente Luís Inácio Lula da Silva llega como favorito frente a su contendor más cercano, el actual presidente Jair Bolsonaro.

En Ampliación de Noticias, el expresidente de la Cámara de Diputados de México y analista internacional Porfirio Muñoz Ledo indicó que una eventual victoria de Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores, significaría una gran influencia para el progresismo de América Latina.

"De modo general y simultáneamente, en un tiempo histórico, está ocurriendo un avance de las fuerzas progresistas americanas (...) Creo que es un momento muy favorable para la unión de naciones de América Latina", señaló.

Muñoz consideró que, pese a que en la región "no escasean los problemas económicos", desde el punto de vista político, la victoria de Lula podría ser favorable para los países del continente.

"Los problemas económicos no escasean (…), pero, desde el punto de vista político, eso mismo ayuda a una confluencia de los pensamientos progresistas de América Latina. Igual en Colombia, igual que en Chile (…) Creo que es un momento muy importante para la región", sostuvo.

"Primavera democrática"

Asimismo, el político mexicano señaló que gran parte de América Latina vive una "primavera democrática", caracterizada por elecciones libres tras dictaduras, "como en Colombia o Chile".

"Ya quedaron muy atrás los años en que la gran mayoría de gobiernos, por desgracia, eran dictaduras. Se ha vencido, además, grandemente, la influencia externa en los países de América. Ya la intervención de otros tiempos, de lo que se llamó el imperialismo norteamericano, es mucho menos perceptible y mucho menos efectivo", precisó.



En ese sentido, señaló que con una eventual victoria de Lula significaría la puesta en marcha de un programa progresista y la reactivación de alianzas económicas y políticas.

"Se espera un programa progresista muy importante también para América Latina. Brasil es un gran país, en todos los sentidos (…) Lula ha pronosticado el renacimiento de la alianza entre las potencias intermedias -Brasil, India, Sudáfrica- y ha anunciado que volvería sobre esa vieja idea de que haya una división del poder más justa, más equilibrada en el mundo", afirmó.

En esa línea, se refirió al caso de Chile donde, hace unos días, se vivió un referéndum que decidió la no aprobación del nuevo texto constitucional que reemplazaría la Carta Magna de Pinochet.

"El caso de Chile es muy particular, porque, en realidad, se está reformando la Constitución de Pinochet y no había ocurrido un proceso evolutivo. No olvidemos que la generación que está gobernando en Chile es intermedia, son jóvenes, en el sentido que vienen después del “No” a Pinochet (...) Eso no quita que sea un revés, desde luego lo es; pero esa Constitución tendrá que ser sustituida por otra, eso tendrá que ocurrir", puntualizó.

Finalmente, se refirió a la actual crisis política peruana caracterizada por un amplio rechazo ciudadano al Ejecutivo y al Legislativo.

"Desde mi experiencia en el propio Perú, sí existe un descontento generalizado por las cuestiones relativas a la falta de honestidad que se le imputa al propio presidente y su familia. Aunque hay que tener mucho cuidado, porque se le ve inofensivo y eso es malo también (...) porque se está debilitando las instituciones democráticas peruanas (...) Veremos qué ocurre en las elecciones que se vienen el día de mañana", remarcó.





