Condenado a prisión en España por matar a su madre y comer partes del cuerpo | Fuente: Getty Images

Un tribunal español condenó a quince años de prisión a un joven por matar, descuartizar y comer partes del cuerpo de su madre.



La Audiencia Provincial de Madrid (centro) dio a conocer este martes la condena a quince años y cinco meses de cárcel para Alberto S.G., de 28 años, conocido como el caníbal del barrio madrileño de Ventas.



El joven fue condenado por delitos de homicidio y profanación de cadáver, sin que el tribunal aprecie que tuviera anuladas sus facultades mentales en el momento de los hechos en 2019.



Además establece que indemnice a su hermano con 60 000 euros (72.762 dólares) por daños morales.



La sentencia sigue el veredicto de culpabilidad que dio el mes pasado el jurado popular del caso, que consideró al procesado culpable por unanimidad y determinó que en el momento de crimen no tuvo ningún brote psicótico ni se le pueden aplicar eximentes ni atenuantes.



La Fiscalía solicitó en el juicio quince años de cárcel por homicidio y cinco meses por profanación de cadáver para Alberto S.G. porque estaba "en plenas facultades mentales". La defensa aceptó que se le condenara por homicidio pero con una eximente incompleta por alteración psiquiátrica.



La sentencia relata cómo mató a su madre asfixiándola y "se alimentó" de partes del cuerpo durante quince días.



También detalla que el joven consumía cannabis y que había tenido brotes psicóticos antes del crimen, pero cumplirá la pena en un centro penitenciario al no haberse apreciado alteración psíquica.



Durante el juicio, un policía detalló que cuando el joven fue detenido tenía restos de sangre seca en la comisura de los labios y trozos de carne en las uñas.



El ahora condenado declaró entonces que no recordaba nada y que suele escuchar voces extrañas de conocidos e incluso de famosos, que oía en ese mismo momento en la sala del juicio, y que cuando sucedieron los hechos le decían: "Mata a tu madre. Te voy a descuartizar".

EFE

