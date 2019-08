La madrugada del último viernes, seis hombres entre 18 y 36 años fueron detenidos luego de que una joven de 18 años los denunciara por el delito de violación sexual. | Fuente: Twitter: @CPU_Police

Sonrientes y sin vergüenza, así se mostraron tres hombres que fueron puestos en libertad tras ser acusados de una violación sexual múltiple contra una joven de 18 años. Los hechos ocurrieron en la ciudad española de Bilbao, donde un médico legista certificó las lesiones de la víctima. La joven identificó y denunció a los seis agresores; sin embargo, cuatro fueron liberados.

Según la información recogida por El Mundo, se trata de cuatro hombres que han quedado libres pese a la denuncia de violación que se registró en el parque bilbaíno de Etxebarria. Los otros dos acusados permanecerán todavía en prisión.

Aquí tres de los seis santos varones acusados de violar grupalmente una joven en Bilbao.



"¡Libertad! ¡Argelia! Hachís, droga no mal. Buena fiesta, agur".



Curioso el buen rollo de la periodista para con ellos, la falta de reacción popular, la nula indignación en los medios... 🤷‍♂️ pic.twitter.com/5FxmPvnA2x — Lope de Vega 2.0 (@lopedevegac) August 4, 2019

"¡Libertad! Argelia. No problemas con las chicas... no follamos agresivos. Habla con ella y si no, no folla", dijo uno de los sujetos a las cámaras de televisión cuando salía de la dependencia judicial, donde un juez decidió la libertad de los mencionados. "¡Libertad! Hachís, droga no mal. Buena fiesta, agur", agregó eufórico otro de los liberados mostrando a las cámaras un porro junto al documento que demostraba que había firmado en los juzgados.

La madrugada del último viernes, seis hombres entre 18 y 36 años fueron detenidos luego de que una joven de 18 años los denunciara por el delito de violación sexual. La víctima acudió a un hospital donde narró el terrible episodio que había sufrido horas antes.

De los 6 presuntos violadores de #Bilbao, 4 quedan en libertad y 2 van a prisión.



Y muy angustiados no se les ve...🤬



Esperemos que esta puesta en libertad no provoque que puedan huir de la acción de la justicía, como ha pasado en otros casos☝️

https://t.co/iMVsver93f pic.twitter.com/xUaELo0qjT — CPU Policías Unidos (@CPU_Police) August 5, 2019

La decisión del juez ha generado indignación en toda España, sobre todo en la ciudad de Bilbao, donde asociaciones vecinales se preguntan qué pasará con la seguridad de la joven agredida, quien podría cruzarse nuevamente con sus abusadores. Por este motivo, ya se organizan movilizaciones para exigir justicia.

De acuerdo con las declaraciones de la víctima, aproximadamente a las 23:00 horas del jueves 1 de agosto, seis sujetos la violaron. Lo más escalofriante es que ocurrió en el Parque Etxebarria, el mayor entorno verde y público de la ciudad. Un llamativo tatuaje facilitó la labor policial y la madrugada del viernes, los presuntos agresores fueron detenidos.

Fuentes del Departamento de Seguridad, la joven habría quedado a través de redes sociales de reunirse con uno de los sujetos detenidos. Cuando vio al grupo, intentó huir, pero no lo logró. La zona donde se produjo el ataque permanece acordonada mientras la Policía realiza las primeras diligencias. Por otro lado, la joven fue dada de alta del nosocomio y se encuentra en casa con su familia.