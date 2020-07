La mujer permaneció en ese estado hasta que llegaron al lugar los servicios médicos. | Fuente: Youtube

En Andalucía, España, una joven mujer cayó desmayada al suelo en la calle. A su alrededor, una decena de personas la observa sin moverse. Nadie se acerca. El miedo a contraer la COVID-19, enfermedad que ha dejado más de 574 mil muertos en el mundo, ha ocasionado que las personas teman otorgar ayuda a alguien que lo necesita por miedo a contraer el virus.

Quienes la rodean se preguntan qué podrían hacer con ella. “Hay que colocarla en posición... ¿Las piernas bocarriba? No, no, es mejor no tocarla”, se escucha en la conversación que mantienen quienes la observan en la calle. "Es mejor no tocarla, esperar a la ambulancia", se escucha decir finalmente.

La mujer se quedó tendida en el suelo hasta que llegó la ambulancia, cuyos encargados pudieron verificar que, por suerte, se encontraba bien. Sin embargo, este hecho pone en evidencia un problema que ha surgido tras la pandemia: ¿se debe ayudar a alguien que lo necesita o es mejor evitar hacerlo hasta que lleguen los servicios sanitarios para evitar un posible contagio?

El miedo se debe en gran parte a los rebrotes que se están produciendo actualmente en Granada, pues ahora mismo existen un total de 60 personas contagiadas.

Debido a esta situación, el uso de mascarilla ha sido decretado como obligatorio en toda la región andaluza, a la que le siguen otras también muy afectadas: Roquetas de Mar (Almería) con 42 contagiados; en Málaga (25); en Córdoba (4); y en Almería (11).

La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 578 746 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido por AFP este miércoles a las 11H00 GMT en base a fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la epidemia más de 13 346 550 personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad. De ellas al menos 7 238.600 se recuperaron, según las autoridades.

