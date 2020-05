A pesar de que se alimentaron muy bien, Biscuits y Gravy fallecieron tras cuatro días de nacer. | Fuente: Facebook

Un gato recién nacido con dos pequeñas caras, debido a una condición extraña conocida como diprosopus o duplicación craneal, perdió la vida el pasado domingo. El pequeño vivió cuatro días, en los que sus fotografías y videos se hicieron virales en internet, debido a la particularidad de su apariencia.

El gatito, llamado Biscuits y Gravy por sus dueños, nació el pasado 20 de mayo, en Oregon, Estados Unidos, con cuatro ojos, dos narices y dos bocas. “Podía comer y maullar con sus dos caras”, dijo su dueña y aseguró que, desde que nació, se caracterizó por ser un animal muy vivaz.

Los felinos que poseen este tipo de defecto no suelen tener una vida muy larga. Sus dueños indicaron que fue muy extraño que lograra sobrevivir cuatro días, por lo que consideran que luchó por vivir. “Él estaba comiendo muy bien. A lo que me refiero es que esperábamos que subiera de peso. Comía mucho e iba mucho al baño también… solo no creció”, escribió su dueña en un post de Facebook.

“Es difícil para un pequeño como él soportar dos cabezas con dos rostros. Les agradecemos a todos los que han sido tan amables, han rezado y han enviado sus buenos deseos para Biscuits y Gravy”, agregó.

Los felinos que nacen con dos caras son conocidos como “Janus”, en honor al dios romano del tiempo y la dualidad, cuyos dos rostros representaban la capacidad de mirar al futuro y al pasado.

Se ha registrado que el gato con este síndrome que vivió más tiempo en el mundo alcanzó los 15 años de edad, de acuerdo con The Independent. Sin embargo, es muy raro que uno pueda vivir tanto tiempo con esa condición.