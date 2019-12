Siri es un sistema de inteligencia artificial con funciones de asistente personal que funciona en los dispositivos de Apple. | Fuente: Flickr

Un joven de 18 años perdió el control de su auto y llegó a parar a un río de aguas congeladas sin saber cómo salvarse. La primera idea que tuvo fue pedirle a Siri, a través de su teléfono inteligente de Apple, que llamara al 911.

Gael Salcedo se encontraba camino a la universidad cuando su auto golpeó un trozo de hielo y se despistó. Su Jeep terminó hundiéndose en el río Winnebago, ubicado en Iowa, en Estados Unidos. El joven cerró su ventana y solo atinó a gritar: ¡Siri, llama al 911!”, con la esperanza de que su teléfono siguiera sus órdenes.

“Todo se volvió de pronto borroso. No sabía en donde estaba y no sabía qué hacer. Pensaba que iba a morir”, le dijo el joven al medio KIMT3 y explicó que como no encontraba su teléfono, solo atinó a llamar a Siri y pedirle que contacte al servicio de emergencias. Cuando esta se activó, el joven logró encontrar su equipo.

De inmediato, varias unidades de bomberos llegaron a la zona y se encontraron con que las puertas del auto se habían atascado debido al frío. El teniente Craig Warner, del Departamento de Bomberos de Mason, le dijo al joven que tendría que salir nadando con su ayuda.

El joven reveló que sus manos se encontraban congeladas, y que no sentía sus piernas a consecuencia del frío. “Sufrí mucho porque la frialdad del agua era muy fuerte. (…) Usé todas mis fuerzas para salir del agua”, contó.

Cuando logró salir del río el joven fue llevado rápidamente al hospital, en donde fue tratado por shock y dado de alta varias horas más tarde.