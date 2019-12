Apple ya sacó al mercado su computadora más potente. | Fuente: iStock

El tope de línea de computadoras de Apple ya está a la venta meses después de su anuncio y no es barato.



La familia Mac Pro tiene un precio mínimo de US$ 6 mil por el CPU con una configuración de 8 núcleos, 32 GB de RAM, tarjeta de video Radeon 580X de 8GB y 256 GB de almacenamiento en estado sólido.

La versión maximizada de la Mac Pro tiene un exorbitante precio de US$ 52 mil. Esta cuenta con 28 núcleos, 1.5 TB de RAM, dos tarjetas de video Vega II Duo, 4TB de almacenamiento en estado sólido, tarjeta Apple Afterburner, case con ruedas y combo de Magic Mouse 2 con Magic Trackpad 2.

Las licencias de Final Cut Pro X (US$ 299.99) y Logic Pro X (US$ 199.99) no están incluidas en este presupuesto.

Agregados

¿Necesitas un monitor con tu Mac Pro? Apple te da las opciones del Pro Display XDR, con 32 pulgadas y retina 6K.

La versión estándar cuesta US$ 4,999 y la de nano-textura US$ 5,999. Y recuerda que el monitor de Apple no viene con soporte incluido, para ello necesitarás comprar el Pro Stand de US$ 999 o un adaptador VESA de US$ 199.