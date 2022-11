Estados Unidos preocupado por las amenazas iraníes a Arabia Saudita | Fuente: AFP

Estados Unidos y Arabia Saudita han compartido información de inteligencia que indica que Irán —país lleno de protestas tras la muerte de la joven Mahsa Amini— podría estar planeando un ataque a la infraestructura energética en Medio Oriente, según confirmó un funcionario estadounidense a la CNN.

Ello ha conllevado a la preocupación de Estados Unidos por las amenazas de Irán contra Arabia Saudita. "Estamos preocupados por el panorama de la amenaza y nos mantenemos en contacto constante a través de canales militares y de inteligencia con los saudíes", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, según la agencia Reuters. "No dudaremos en actuar en defensa de nuestros intereses y socios en la región", agregó el funcionario.

La información de inteligencia también fue revelada por el diario Wall Street Journal —que señaló indicios de un posible ataque iraní— que ha conllevado a una posición política de un posible conflicto en Medio Oriente, región en la que se llevará el próximo campeonato mundial de fútbol (Catar), en los meses de noviembre y diciembre.

Detalles de posible ataque iraní

Por otro lado, CNN reveló que un funcionario saudí señaló que Arabia Saudita compartido información de inteligencia con Estados Unidos sobre un posible ataque en conjunto. Aunque la fuente no dio detalles, un segundo funcionario estadounidesne declaró que los aviones de cobate F-22 ya se encuentran en el país de Medio Oriente para contrarrestar cualquier amenaza iraní.



El primer funcionario, dijo que no ha existido aumento en niveles de protección militar por parte de Estados Unidos en la región al considerar que EE.UU. no es un objetivo. Ante ello, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado dijo que no dudarán en actuar en defensa de los intereses estadounidenses y de sus socios en la región.



Las fuentes de CNN también señalan que Irán busca centrar su atención en Arabia Saudita, pues consideran que estarían incentivando las manifestaciones en Teherán. El general Pat Ryder no confirmó si actualmente existe una amenaza específica, pero dijo que el Pentágono sigue "preocupado por la situación de amenaza en la región" y está "en contacto regular con nuestros socios saudíes".



En las últimas semanas la postura de Joe Biden ha sido estar en desacuerdo con Arabia Saudita después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), presidida por dicho país, decidiera reducir la producción de petróleo que, en consecuencia, generó temor de un posible aumento en el precio de la gasolina estadounidense. Ello en plena coyuntura geopolítica entre Ucrania y Rusia.

Asimismo, en 2016, el Gobierno de Arabia Saudita decidió romper relaciones diplomáticas con Irán tras el asalto a la Embajada saudí en Teherán y su consulado de la ciudad de Mashhad. El entonces ministro de Exteriores, Yubeir, añadió que Irán tiene un historial de no respetar las misiones diplomáticas desde la ocupación de la embajada estadounidense en el año 1979 y que dicho país representa un refugio seguro para los líderes de Al Qaeda desde 2001.

(Con información de CNN y Reuters)