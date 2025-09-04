Dos aviones F16 venezolanos sobrevolaron un buque de la Armada de Estados Unidos, según CBS News

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos aviones de combate F-16 venezolanos sobrevolaron el USS Jason Dunham, un destructor de misiles guiados de la Armada de Estados Unidos, en lo que funcionarios del Departamento de Defensa calificaron como una "demostración de fuerza", según afirmó el canal de noticias estadounidense CBS News.

De acuerdo al medio, el incidente ocurrió en aguas cercanas a Venezuela, en un contexto de crecientes tensiones entre el gobierno de Donald Trump y el líder del régimen chavista Nicolás Maduro, marcadas por acusaciones de narcotráfico y el despliegue de buques estadounidenses en la región para combatir el crimen organizado.

Según CBS News, el sobrevuelo de los dos aviones de combate F-16, que estaban armados, se produjo el jueves sobre el USS Jason Dunham, un destructor equipado con el sistema Aegis.

Scoop: Two-armed Venezuelan F-16 fighter jets flew over a US warship today--a show of force, @JimLaPorta and @charliecbs report. The USS Jason Dunham is among a flotilla of U.S. ships dispatched to target criminal organizations and narco-terrorism. @CBSNews https://t.co/w6Bp14z1if — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) September 4, 2025

Este buque forma parte de una flotilla enviada por Estados Unidos a aguas cercanas a Venezuela con el objetivo de contrarrestar el narcotráfico y las actividades de organizaciones criminales, según el Pentágono.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el USS Jason Dunham tomó alguna medida en respuesta al sobrevuelo.

El incidente se produce en un momento de alta fricción entre Washington y Caracas, luego de que el último martes el presidente Trump anunciará la destrucción de una embarcación en el mar Caribe procedente de Venezuela. De acuerdo al mandatario, la nave llevaba drogas y producto del ataque de las fuerzas estadounidenses murieron "11 terroristas" del Tren de Aragua.