Finlandia en la OTAN: cronología de una adhesión que agrega tensión a la guerra entre Rusia y Ucrania

Banderas de la OTAN y Finlandia. | Fuente: PIxabay

Finlandia se convierte hoy en 31 miembro de la OTAN y con ello otro país de la Alianza hace frontera con Rusia algo que, paradójicamente, ha sido una de las constantes preocupaciones de Moscú en el ámbito de su seguridad.



"Eso nos obliga a tomar contramedidas para garantizar nuestra seguridad", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al referirse a la entrada de Finlandia en la Alianza Atlántica y al hecho de que la frontera entre esta y Rusia se duplique ahora.



La adhesión de Finlandia a la OTAN se ha visto acelerada por la invasión rusa de Ucrania, que se inició en febrero de 2022. Ha ido de la mano de la candidatura sueca, pero este último país se ha encontrado con las reticencias de Turquía, que no la quiere ratificar hasta que Suecia no extradite a personas que Ankara considera vinculadas a organizaciones terroristas.



Estos son los hechos más relevantes del proceso de adhesión de Finlandia a la OTAN, en buena medida paralelo al de Suecia que, sin embargo, aún no ha concluido:



24 febrero 2022: Rusia invade Ucrania y la OTAN invoca el artículo 4 que se activa cuando uno de los países miembros se ve amenazado. Aunque anuncia que no intervendrá, indica que tendrá un papel disuasorio.



25 febrero 2022: Rusia denuncia los esfuerzos de Occidente para incluir en la Alianza Atlántica a Finlandia y Suecia y alerta sobre las graves consecuencias que tendría su ingreso en la organización.



1 marzo 2022: El Gobierno de Finlandia anuncia el envío a Ucrania de 2.500 rifles de asalto, 150.000 piezas de munición y 1.500 armas antitanque, en una decisión histórica que supone la primera excepción a la política de neutralidad de Finlandia.



14 marzo 2022: Se dispara el apoyo de los finlandeses al ingreso de su país en la OTAN, que alcanza ya el 62 % y supone un cambio drástico respecto a la tradicional posición favorable a la neutralidad.



En mayo de 2022, el presidente, Sauli Niinistö, y la primera ministra, Sanna Marin, apoyan el ingreso de Finlandia en la OTAN, en una decisión que rompe con más de ocho décadas de no alineamiento.



14 abril 2022: Rusia amenaza con el despliegue de armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia entran en la OTAN.



28 abril 2022: La OTAN acogería "con los brazos abiertos" a Suecia y Finlandia si presentan su candidatura a formar parte de la organización, asegura su secretario general, Jens Stoltenberg.



12 mayo 2022: El presidente, Sauli Niinistö, y la primera ministra, Sanna Marin, apoyan el ingreso de Finlandia en la OTAN, en una decisión que rompe con más de ocho décadas de no alineamiento.



18 mayo 2022:Suecia y Finlandia solicitan su ingreso en la Alianza Atlántica.



28 junio 2022:Turquía levanta el veto para que estos dos países ingresen en la Organización, un día antes del inicio de la cumbre de la OTAN en Madrid.



6 julio 2022:Los 30 embajadores de los países de la OTAN firman los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia.



5 noviembre 2022:La OTAN dice que Suecia y Finlandia reúnen las condiciones turcas que son levantar el embargo de armas a Turquía y modificar sus leyes antiterroristas.



24 diciembre 2022:Turquía exige a ambos países que cumplan las condiciones para entrar en la Alianza que son: dejar de dar refugio a grupos que considera terroristas, tanto el PKK, guerrilla kurda de Turquía; las milicias kurdosirias o la secta islamista Gülen, a la que acusa del fallido golpe de Estado de 2016.



30 enero 2023:Finlandia insiste en entrar con Suecia pese a que el presidente turco Recp Tayyip Erdogan quiere desligar el proceso de adhesión de ambas naciones.

Las banderas finlandesa y de la OTAN ondean en el patio del Ministerio de Relaciones Exteriores en Helsinki, Finlandia, antes de la adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, este 4 de abril de 2023 | Fuente: AFP

1 febrero 2023: Turquía apoya el ingreso de Finlandia pero pone reparos a Suecia tras las quemas de ejemplares del Corán por parte de un ultraderechista sueco-danés, primero ante la embajada turca en Estocolmo y después en Copenhague.



14 febrero 2023:El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, dice que "lo principal" no es si ambos países entran "juntos" sino que sean miembros "lo antes posible".



27 febrero 2023:Turquía confirma reunión con Suecia y Finlandia el 9 de marzo en Bruselas y Stoltenberg insiste en que cumplen todos los requisitos.



1 marzo 2023:El Parlamento finlandés aprueba por amplia mayoría el ingreso en la Alianza.



9 marzo 2023:Turquía, Suecia y Finlandia reconocen avances para ampliación.



17 marzo 2023:Turquía da luz verde a la entrada de Finlandia pero no a la de Suecia, cuyas negociaciones de adhesión continuarán.



22 marzo 2023:El Parlamento sueco aprueba por amplia mayoría la entrada en la OTAN.



4 abril 2023: Finlandia se convierte en miembro de pleno derecho de la OTAN. (EFE)