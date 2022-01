A partir del 15 de febrero la dosis de recordatorio se podrá hacer cuatro meses después de la segunda vacuna. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: JACK GUEZ

Las personas vacunadas que contraigan el coronavirus en Francia sólo tendrán que aislarse durante siete días en lugar de diez, según anunció este domingo el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, mientras que los contactos estrechos vacunados no tendrán que pasar cuarentena.



En una entrevista al semanario Journal du Dimanche, Véran confirmó que las condiciones de aislamiento serán reducidas a partir de este lunes: las personas con la pauta completa de vacunación tendrán que aislarse durante siete días o antes incluso si al quinto día un test de antígenos resulta negativo.



La cuarentena para quienes no estén vacunados será de diez días, pero podrán salir de ella a los siete días si un nuevo diagnóstico da negativo.



Con el objetivo de frenar la avalancha de bajas laborales, la medida cambia sobre todo para los contactos estrechos de un positivo, que no tendrán que aislarse a la espera del test, sino que podrán hacer vida normal siempre que tengan la pauta completa de vacunación, usen mascarillas y mantengan las distancias.



Tras ser declarada contacto estrecho, la persona deberá someterse a una PCR o test de antígenos en farmacia donde le darán de forma gratuita dos autotests que deberá hacer en su domicilio dos y cuatro días después.



"Hay que evitar la desestabilización de la vida social y económica. Se entiende que si todo el mundo se aísla el país se para, lo que es una lástima, también para la salud de los franceses", dijo Véran en la entrevista.



PASAPORTE DE VACUNACIÓN

La pauta completa en Francia se fija actualmente en las dos dosis iniciales, pero a partir del 15 de enero incluirá también la dosis de recordatorio.



Además, a partir del 15 de febrero la dosis de recordatorio se podrá hacer cuatro meses después de la segunda vacuna, y no entre cinco y siete meses después, como se había decidido a finales de noviembre.



Esto supone que para obtener el pasaporte de vacuna, que será obligatorio desde mediados de enero para acceder a museos, restaurantes, gimnasios, trenes y numerosos lugares públicos, será imprescindible recibir la tercera dosis antes del 15 de febrero.



"Es el objetivo más ambicioso de la historia de la vacuna en nuestro país: tenemos que llegar en cinco semanas a poner al menos 25 millones de inyecciones", añadió Véran.



Los contagios diarios han crecido exponencialmente en las últimas semanas. Este sábado, el país registró más de 219.000 casos tras alcanzar un récord de 232.000 días antes.



En 24 horas fallecieron 110 personas por la COVID-19 mientras en hospitales había 18.811 pacientes ingresados, 96 más que el día anterior.



La tasa de incidencia acumulada en siete días se encuentra en 1.332 positivos por cada 100.000 habitantes, que llega hasta los 2.563 en París, y la tasa de ocupación en hospitales es dell 70,4 %.

(Información de Efe)

