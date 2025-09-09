Fuerzas Armadas de Polonia anuncian "máximo nivel de alerta" ante ataques de Rusia a Ucrania

Para garantizar la seguridad del espacio aéreo de Polonia, país miembro de la OTAN, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas indicó que se "ha activado todos los procedimientos necesarios" y que "se han desplegado armas y personal para localizar los objetos derribados".

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas anunció este miércoles en su cuenta en X que "Aviones polacos y aliados operan en nuestro espacio aéreo, y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar han alcanzado el nivel máximo de alerta", después de que Rusia lanzara nuevos ataques aéreos masivos contra objetivos ubicados en Ucrania.

La publicación indicó que su espacio aéreo fue "repetidamente violado por objetos tipo drones", lanzados por la federación rusa contra objetivos en territorio ucraniano durante la noche del martes.

El mando polaco mencionó que las áreas amenazadas son las provincias del este Podlaquia, Mazovia y Lublin, e invita a la población a "quedarse en casa" durante el desarrollo de las operaciones militares.

Para garantizar la seguridad del espacio aéreo de Polonia, país miembro de la OTAN, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas (RFA) "ha activado todos los procedimientos necesarios" y que "se han desplegado armas y personal para localizar los objetos derribados", expresó el comunicado.

Según la RFA, las "operaciones son de carácter preventivo y tienen como objetivo asegurar el espacio aéreo y proteger a la ciudadanía, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada".

El mando operacional confirmó que las Fuerzas Armadas Polacas están "monitoreando la situación actual, que las fuerzas y recursos permanecen totalmente preparados para una respuesta inmediata".

El primer ministro de Polonia Donald Tusk confirmó en su cuenta en X que "se realiza una operación relacionada con las múltiples violaciones del espacio aéreo polaco". Además que mantiene comunicación constante con el presidente y el ministro de Defensa.

Mientras que el viceprimer ministro polaco Władysław Kosiniak-Kamysz publicó, también en X, que "están en contacto permanente con el comando de la OTAN". Kosiniak-Kamysz exhortó a la población a "mantener la calma y a solo compartir los anuncios oficiales de los servicios militares y estatales". EFE