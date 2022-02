Pasaporte covid griego perderá validez sin vacuna de refuerzo | Fuente: AFP

Los certificados de vacunación de COVID-19 de Grecia tienen desde este lunes una vigencia de tan solo siete meses para todas aquellas personas que no se hayan puesto la dosis de refuerzo, lo que convierte a partir de hoy a más de 300 000 ciudadanos en no vacunados.



Al mismo tiempo, a partir de hoy aquellos viajeros que tengan un certificado europeo válido no estarán obligados a realizar una prueba rápida o PCR para entrar en Grecia.



Esta medida, acordada a nivel europeo, solo concierne a las personas que han sido vacunadas, mientras que las que no lo han sido seguirán teniendo que presentar una prueba negativa de covid al cruzar la frontera.



El ministro de Sanidad, Thanos Plevris, recordó hoy en declaraciones a la cadena privada Skai que todas las personas que no hayan recibido la tercera dosis (o la segunda en el caso de la vacuna de Johnson&Johnson) deberán presentar una prueba rápida negativa en el trabajo.



Además, no podrán entrar ya en tiendas, restaurantes y lugares de ocio, así como en la mayoría de instituciones públicas, porque los no vacunados solo tienen permitido el acceso a supermercados y farmacias.



El elevado número de contagios, personas intubadas y muertes hace que Grecia no esté en condiciones todavía de levantar más restricciones, como sí están haciendo otros países.



Si bien la cifra de casos registrados ha bajado hasta por debajo de los 20 000 diarios, sobre una población de 10,7 millones, el número de decesos sigue rondando el centenar.



Ante esta situación, el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis decidió aflojar tan solo las restricciones en los horarios de apertura de restaurantes y bares, que ya no están obligados a cerrar a medianoche, y se ha levantado asimismo la prohibición de poner música en estos locales.



En cuanto al certificado europeo, Plevris recordó que su validez es de nueve meses y que a partir de hoy, además de los ciudadanos vacunados de la Unión Europea, tampoco deberán presentar prueba negativa los de 33 países no comunitarios que se han adherido al sistema de certificación digital.

