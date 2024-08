Parole Humanitario: ¿Puedo enviar mi solicitud aunque el programa de viajes a USA esté suspendido?

El programa Parole Humanitario ha concedido el ingreso a Estados Unidos a más de 30 000 personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció la suspensión del programa Parole Humanitario, son muchas las dudas y temores de ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, quienes han resultado afectados por esta medida.

Por lo pronto, el gobierno ha aclarado que quienes tengan su permiso activo podrán ingresar a USA. "Las personas deben tener una Autorización Anticipada de Viaje (ATA, por sus siglas en inglés) válida para viajar a los Estados Unidos bajo estos procesos. Estamos trabajando para reanudar el procesamiento de solicitudes ATA con salvaguardias adicionales lo antes posible", señaló un vocero de DHS al medio cubano Martí Noticias.

Parole Humanitario suspendido: ¿Puedo enviar mi solicitud?

Funcionarios del DHS confirmaron a El Confidencial que sí es posible enviar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) una solicitud para el Parole Humanitario, a pesar de que esta no será evaluada mientras dure la suspensión.

Al respecto, Astrid Montealegre, abogada especialista en inmigración, señaló que por el momento el aplicativo CBP One no está funcionando para realizar este trámite, por lo que queda esperar. "Son dos pasos para aplicar: primero, se llena la aplicación del patrocinador en el sitio de USCIS, esta parte sí está funcionando. El segundo paso consiste en la aplicación del beneficiario en la aplicación CBP One, para tramitar el permiso de viaje, que está suspendido por ahora", detalló.

¿Cuándo se reanudará el programa de Parole Humanitario?

No hay una fecha exacta de reanudación del programa, ya que al tratarse de graves denuncias de fraude, requieren realizar una extensiva investigación.

En esa línea, el vocero de DHS declaró a El Confidencial que, actualmente, se encuentran revisando las solicitudes de los patrocinadores de este permiso y que el Parole Humanitario "reiniciará el procesamiento de solicitudes lo más rápido posible".

