"Hamás le agradece su servicio": el video compartido por el canciller de Israel calificado como execrable en España

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, consideró este domingo "escandaloso y execrable" el vídeo publicado hoy por su homólogo israelí en el que reprocha a España su inminente reconocimiento del Estado palestino y usa de forma "hiriente" el flamenco.



"El vídeo me parece escandaloso y execrable. Es escandaloso porque es de todo el mundo conocido, especialmente de mi colega israelí, que el Gobierno de España ha condenado el terrorismo de Hamás desde el primer momento y en todas sus acciones", afirmó Albares en una rueda de prensa en Bruselas junto al primer ministro palestino, Mohamad Mustafa.



Israel reprochó de nuevo hoy la política de España con el reconocimiento del Estado palestino, con un vídeo publicado este domingo en la cuenta de X del ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, acompañado con una mención al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mensaje "Hamás le agradece su servicio".

El vídeo, que dura 18 segundos, arranca con la bandera de España y aparecen algunas de las imágenes de los ataques del grupo islamista palestino Hamás del pasado 7 de octubre, alternadas con las de dos personas que imitan a bailaores de flamenco, mientras aparece sobreimpresa la frase "Hamás: 'Gracias España'". | Fuente: X Israel Katz

"Lo he dicho muchas veces y hoy lo vuelvo a reiterar aquí, el pueblo de Israel es un pueblo amigo del pueblo español, e Israel, por supuesto, tiene derecho a tener su Estado", señaló el jefe de la diplomacia española en su comparecencia ante la prensa en la sede de la representación permanente de España ante la Unión Europea (UE), tras reunirse con Mustafa.



Para Albares, el vídeo es también "execrable por el uso que se quiere, aunque no lo consigue, hiriente, de uno de los mayores símbolos de la cultura española como es el flamenco".



Un símbolo de la cultura española del que dijo sentirse "especialmente orgulloso porque me encanta", señaló.



Y, añadió: "En cuanto que tenga una hora libre, iré a ver un espectáculo flamenco para reivindicarlo, porque es lo que necesita el mundo en estos momentos, un arte universal, una música abierta, una música que dialoga y, por lo tanto, un idioma universal que nos acerca a todos los pueblos del mundo y que nos inspira".



La reacción del ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares. | Fuente: EFE

Cronología de los desencuentros entre Israel y España

Hechos más relevantes desde que estalló la primera crisis entre España e Israel en noviembre de 2023 a consecuencia de la guerra entre Israel y Hamás:



30 de noviembre de 2023.-El entonces ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, llama a consultas a su embajadora en España, Rodica Radian-Gordon, por las declaraciones de Pedro Sánchez, en las que criticó el alto número de víctimas mortales en Gaza y dudó de que Israel cumpliera con el derecho internacional.



17 de enero de 2024.- Las relaciones diplomáticas regresan a la normalidad tras un periodo de tensiones y cruces de declaraciones.



22 mayo.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anuncia que el Consejo de Ministros aprobará el reconocimiento de Palestina como Estado el 28 de mayo. Los gobiernos de Irlanda y Noruega toman la misma decisión.



Acto seguido el nuevo ministro de Exteriores de Israel Katz, llama a consultas a los embajadores israelíes en Irlanda y Noruega tras este anuncio del reconocimiento a Palestina como Estado, y advierte a España de las "consecuencias graves" que tendría hacerlo.



23 mayo.- Aumenta la tensión después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, asegurara que "Palestina será libre desde el río hasta el mar". Israel considera que esta frase es utilizada por los grupos terroristas palestinos para que desaparezca el estado de Israel al tiempo que tildó de “ignorante” a Díaz.



- La embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon, expresa su "repulsa" a estas declaraciones de Yolanda Díaz, que considera "intolerables", ya que "son un llamamiento claro a la eliminación de Israel".



24 mayo.- El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, anuncia que ha dado instrucciones para cortar la conexión entre la embajada de España en Tel Aviv y los palestinos; así como prohibir al consulado español en Jerusalén "prestar servicios a los palestinos en Cisjordania".



24 mayo.- Yolanda Díaz dice que cuando aseguró que "Palestina será libre desde el río hasta el mar" se refería a que los dos estados, Israel y Palestina, deben "compartir un futuro de paz y prosperidad".



25 mayo.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, califica de "auténtico genocidio" la intervención israelí en Gaza durante la celebración del día de las Fuerzas Armadas en España lo que vuelve a enojar al estado hebreo.



26 mayo.-El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, responde que Robles, expresó “una opinión” sobre la demanda sudafricana contra Israel en relación a que está cometiendo un genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).



