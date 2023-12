Horóscopo: conoce los 3 signos del zodiaco que más se enojan, según la astrología

Esta característica de su personalidad es común entre las personas de esos signos y hace que destaquen de los demás. Revisa si tu símbolo es uno de ellos.

La astrología es una creencia en la influencia de los astros en la personalidad y el destino basado en mapas astrales. Los símbolos del zodíaco, se distribuyen de acuerdo al día y mes de nacimiento, por lo que todos estamos segmentados en 12 signos.

Las personas de cada signo destacan por tener una actitud específica que sobresalga del resto. Una de las personalidades que más se ha tratado de entender es por las personas que suelen enojarse y causar conflicto más de lo común. La astrología, mediante su sistema, señala a tres signos como los que más se enojan del zodiaco.

A continuación, podrás ver cuáles son los tres signos zodiacales que más se enojan, según la astrología.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Los cáncer son individuos que destacan por ser inestables emocionalmente y tener un humor que cambia seguido. Iniciar un pleito no les tomará mucho esfuerzo ni tiempo por el carácter dramático que suelen tener.

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Las personas regidas bajo este signo se las considera intensas porque siempre buscan tener la razón. Asimismo, tienen un fuerte temperamento, que al generar rencor, pueden causar que se aleje de las demás personas.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Una característica de los que son piscsi es que no saben disimular cuando algo o alguien les incomoda. No dan ningún espacio a las injusticias, si ve alguna puede explotar fácilemente. Además, tienen una sinceridad que no mide las consecuencias que pueda generar.