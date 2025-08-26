Últimas Noticias
Human Rights Watch considera al ejército de EE.UU. responsable legal por crímenes de guerra en Gaza

El Ejército israelí mató al menos a 51 palestinos este martes hasta el mediodía en la Franja de Gaza, según el recuento de los hospitales gazatíes enviado a EFE
El Ejército israelí mató al menos a 51 palestinos este martes hasta el mediodía en la Franja de Gaza, según el recuento de los hospitales gazatíes enviado a EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Mediante un comunicado, HRW recordó que Estados Unidos "es parte del conflicto entre Israel y los grupos palestinos armados", debido a que han provisto a las fuerzas armadas de Israel con inteligencia militar para sus bombardeos, así como la coordinación y planificación de sus operaciones.

La organización proderechos humanos Human Rights Watch (HRW) consideró este martes que el ejército de Estados Unidos "puede enfrentarse a consecuencias legales" por haber prestado asistencia a las fuerzas armadas de Israel (IDF) en la comisión de crímenes de guerra en Gaza.

En un comunicado, HRW recuerda que Estados Unidos es "parte del conflicto entre Israel y los grupos palestinos armados", desde el momento en que han provisto a las IDF con inteligencia militar para sus bombardeos, así como la coordinación y planificación de sus operaciones.

"El ejército estadounidense y el personal de inteligencia, al igual que los contratistas que ayudaron a las fuerzas israelíes a cometer crímenes de guerra pueden en algún momento tener que enfrentarse a acusaciones criminales por las atrocidades en Gaza", en palabras de Sarah Yager, directora de HRW en Washington.

Colaboración explícita

El comunicado recuerda que tanto el expresidente Joe Biden como la actual administración de Donald Trump han reconocido públicamente haber colaborado con las fuerzas israelíes. El más explícito fue Joe Biden cuando admitió haber "ordenado al personal de fuerzas especiales y a nuestros oficiales de inteligencia trabajar codo a codo con sus contrapartes israelíes" para localizar y matar a los líderes de Hamás.

La venta de armas estadounidenses a Israel ha fluido ininterrumpidamente bajo los gobiernos de Biden y Trump, y esas armas han sido usadas masivamente para cometer crímenes de guerra, añade HRW.

Cifra en 4 170 millones de dólares el valor de las armas transferidas a Israel entre octubre de 2023 y mayo de 2025, según el recuento de un organismo independiente.

"Las leyes internacionales consideran a un país cómplice legal cuando asiste a sabiendas a otra nación para cometer graves violaciones de guerra y otros abusos", resumió Yager, quien insistió en que los estadounidenses deben saber que la venta masiva de armas "involucra profundamente a los Estados Unidos en esas violaciones documentadas de las leyes de guerra".

