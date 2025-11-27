Andamios de bambú, espumas y presunta negligencia: lo que sabe del incendio en Hong Kong que deja casi 100 muertos

Al menos 94 personas han muerto y decenas permanecen desaparecidas tras un incendio masivo que arrasó siete de los ocho bloques del complejo residencial Wang Fuk Court en el distrito de Tai Po, Hong Kong, el miércoles por la tarde.

El fuego, que se propagó rápidamente debido a andamios de bambú y materiales de espuma utilizados en obras de mantenimiento, ha sido calificado como el más mortífero en la ciudad en décadas, con 76 heridos reportados, incluidos 11 bomberos.

Tres empleados de la empresa constructora han sido arrestados por presunta negligencia grave, y la Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC) ha iniciado una investigación sobre posibles prácticas corruptas en la gestión de las renovaciones.



El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, anunció que 279 personas estaban desaparecidas inicialmente, aunque los bomberos establecieron contacto con algunas de ellas. Más de 900 residentes se refugiaron en albergues temporales, y el incendio ha suscitado comparaciones con la tragedia de la Torre Grenfell en Londres en 2017.

El secretario de Seguridad, Chris Tang Ping-keung, admitió que “las láminas plásticas del revestimiento exterior y las placas de espuma aislante adheridas a las ventanas actuaron como acelerantes inusuales y no cumplen la normativa vigente”.

Causas preliminares de la propagación del fuego

La policía de Hong Kong alega que los andamios inseguros y los materiales de espuma utilizados durante los trabajos de mantenimiento contribuyeron a la rápida propagación del incendio. Se cree que el fuego se extendió por los andamios de bambú que rodeaban los edificios, favorecido por el viento.

Las autoridades han confirmado la presencia de planchas de poliestireno expansivo, un material altamente inflamable, empleado para sellar ventanas y aislar fachadas.

Además, la policía descubrió que los edificios estaban cubiertos con láminas de malla protectora y plástico que podrían no cumplir con los estándares contra incendios.

Los andamios de bambú, comunes en las obras de Hong Kong, han sido objeto de debate por su seguridad.