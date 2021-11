Cuatro personas condenadas a muerte en India por atentar contra un mitin de Modi | Fuente: AFP (referencial)

Cuatro personas acusadas de atentar contra un mitin electoral de 2013 del primer ministro indio Narendra Modi fueron condenadas a muerte este lunes, y otras dos encarceladas de por vida por el mortal atentado.

Una serie de explosiones sacudió un parque de la ciudad oriental de Patna poco antes de que el entonces líder de la oposición Modi se dirigiera a una multitud durante un acto de campaña.

Los ataques también alcanzaron una estación de tren cercana, matando a seis personas e hiriendo a casi 100.

La Agencia Nacional de Investigación (NIA, por sus siglas en inglés), principal autoridad antiterrorista del país, dijo el lunes que todos los acusados formaban parte del grupo prohibido Movimiento Islámico de Estudiantes de la India.

El fiscal Lalan Kumar dijo a la AFP que el grupo fue condenado el lunes por conspirar para "librar una guerra contra el gobierno".

El tribunal también encarceló a otros tres implicados en los atentados con penas de entre siete y 10 años.

Un abogado de los acusados dijo que apelaría la sentencia en un tribunal superior.

"La NIA no ha logrado identificar al autor intelectual del caso", declaró el martes a la AFP Syed Imran Ghani. "Los acusados no son terroristas y no tienen antecedentes penales", agregó.

