Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 21 de agosto | (San Pío X) - "El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren"
EP 1054 • 12:03
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Internacionalista señala que nueva ofensiva israelí en Gaza es netamente política y busca la continuidad de Netanyahu

El internacionalista se refirió a la nueva ofensiva israelí en Gaza.
El internacionalista se refirió a la nueva ofensiva israelí en Gaza. | Fuente: RPP
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

El internacionalista Francisco Belaunde indicó en RPP que la postura actual del primer ministro de Israel es mantenerse en el cargo y para ello requiere continuar con los ataques a Gaza, pese a que actualmente Hamás no le representa amenaza.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El internacionalista Francisco Belaunde explicó este jueves que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, busca su continuidad con el inicio de una nueva ofensiva por parte del Ejército israelí en Gaza, pues de no seguir con los ataques perdería el apoyo de sus “aliados extremistas”.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición tarde de RPP, Belaunde indicó que argumentar que se busca la desaparición de Hamás con esta nueva ofensiva israelí no es factible, pues actualmente el grupo islámico está decapitado y no representa una amenaza para Israel. Añadió que existe una motivación política detrás de estos ataques.

“La hipótesis es que enteramente es una guerra política que Netanyahu continúa, porque si la para sus aliados extremistas en el gobierno lo van a abandonar y por lo tanto, él dejaría de ser primer ministro. O sea, de alguna manera, el objetivo no es militar, es más la cúpula militar está en contra de esta fase de la guerra, dicen ya para qué continuar”, dijo.

"Se está sacrificando a los rehenes por un objetivo político"

Explicó también que la teoría de recuperar a los rehenes que mantiene Hamás tras el ataque del 7 de octubre de 2023 carece de sustento, pues actualmente solo quedan una veintena de rehenes con vida, por los que Netanyahu se negó a negociar su libertad, pese a los esfuerzos de Egipto y Qatar de intervenir por una solución al conflicto con Hamás.

“El objetivo sería que se está sacrificando a los rehenes por un objetivo político de parte de Netanyahu. Lo que acaba de hacer Netanyahu ahora es lanzar esta ofensiva, pero por otro lado dice (que hay) negociaciones para liberar a todos los rehenes”, señaló.

“Netanyahu no está aceptando una propuesta de paz que fue negociada por Qatar y Egipto y ha sido aceptada por Hamás. Al final no ha aceptado esa propuesta y dice que tenemos que negociar para que todos sean liberados inmediatamente”, añadió.

Señala "limpieza étnica" de parte de Israel

Asimismo, Belaunde indicó que claramente Israel tiene una intención de limpieza étnica al buscar retirar de Palestina a toda la población, lo cual es considerado como un crimen de guerra.

“Lo que sí hay de parte de Israel es claramente una intención de limpieza étnica. La limpieza étnica es un crimen de guerra, entonces como parte de eso están imponiendo condiciones de vida a los de Gaza, prácticamente donde hay un tema de desnutrición muy grave y prácticamente que quieran salir de ahí como sea para poder sobrevivir”, indicó.

El especialista dijo también que la postura israelí no puede realizarse porque los palestinos no tienen ninguna razón para dejar su territorio y eventualmente Netanyahu junto a su apoyo extremista en el gobierno de Israel tendrán que rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional que ya ha emitido una orden de captura en su contra.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Rafael Belaunde Israel Gaza Benjamin Netanyahu

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA