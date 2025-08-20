Últimas Noticias
Israel emitió 60 mil órdenes de reclutamiento para preparar ofensiva para la toma de la ciudad de Gaza

| Fuente: Ministerio de Defensa de Israel
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El Ejército de Israel se encuentra perfilando su operación para tomar la ciudad de Gaza y ha informado de que está previsto el despliegue de miles de reservistas para sacar adelante con éxito una operación que ya ha bautizado como 'Carros de Gedeón 2'.

El Ejército israelí emitió este miércoles alrededor de 60 000 órdenes de reclutamiento para soldados en la reserva, tras la aprobación la noche anterior por el ministro de Defensa, Israel Katz, de los planes militares para tomar la ciudad de Gaza, según informó la propia institución castrense.

"Como parte de los preparativos para la siguiente fase de la operación, esta mañana se emitieron aproximadamente 60000 órdenes de reclutamiento para reservistas", escribió en su cuenta de X el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee.

Adraee añadió además que 20 000 reservistas previamente movilizados recibirán notificaciones para extender sus órdenes de servicio.

Un oficial israelí, que habló con la prensa internacional poco antes este miércoles, indicó que el Ejército ya ha comenzado los preparativos para expandir la ofensiva hacia la ciudad de Gaza.

Según explicó, hay tropas operando en Yabalia, al norte de la capital del enclave, y en el barrio de Zeitún, donde los ataques se han intensificado desde que, hace casi dos semanas, el gabinete de seguridad israelí aprobó la toma de Gaza y otras zonas costeras, lo que obligaría al desplazamiento hacia el sur de más de un millón de personas.

El oficial no precisó cuándo comenzarán las evacuaciones ni cuándo ingresarían las tropas a la ciudad, pero aseguró que la operación se desarrollaría en varias fases. Medios israelíes señalan que los combates podrían prolongarse hasta principios de 2026.

Tags
Israel Gaza

