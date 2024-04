Israel retira sus tropas del sur de Gaza, pero Netanyahu advierte que "no habrá alto al fuego sin el regreso de rehenes"

El Ejército israelí retiró anoche a todas sus tropas terrestres del sur de la Franja de Gaza, y solo queda una brigada en el enclave, confirmó este domingo a la agencia de noticias EFE una fuente militar.



La retirada se produce después de cuatro meses de combates en la zona de Jan Yunis y cuando se cumplen seis meses del comienzo de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, donde ya han muerto más de 33 100 personas, la mayoría mujeres y niños.



Actualmente solo queda una brigada israelí en el enclave palestino que se ocupa de asegurar un corredor entre el sur de Israel y la costa gazatí, bloqueando el paso al norte de la Franja y facilitando las operaciones en el centro y norte del territorio.



La noticia llega después de que este sábado las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) recuperasen en Jan Yunis el cuerpo sin vida del rehén israelí Elad Katzir, que había estado en manos de la Yihad Islámica.



Los médicos del Instituto de Medicina Forense identificaron el cadáver durante la noche y las autoridades informaron a la familia de Katzir, que fue secuestrado durante los ataques del 7 de octubre en el kibutz Nir Oz junto a su madre, liberada durante la tregua de siete días entre Israel y Hamás, en noviembre.

La advertencia de Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró este domingo, cuando se cumplen seis meses de guerra en la Franja de Gaza, que no habrá un acuerdo de tregua si no vuelven a casa los 133 rehenes que siguen en manos de Hamás, y añadió que Israel no cederá ante las "exigencias extremas" de los islamistas.

"Dejé (algo) claro a la comunidad internacional: no habrá alto el fuego sin el regreso de los secuestrados. Simplemente no sucederá", dijo Netanyahu hoy en un discurso antes de reunirse con su gabinete, y recordó que la Administración del presidente norteamericano, Joe Biden, comparte su misma opinión.

Añadió que Israel no se opone a un acuerdo de tregua y culpó a Hamás de "exigencias extremas" cuyo objetivo es poner fin a la guerra "para garantizar su supervivencia, su rehabilitación, (y) su capacidad de poner en peligro" a los ciudadanos y soldados israelíes de nuevo.

"Ceder a las exigencias de Hamás le permitirá intentar repetir una y otra vez los crímenes del 7 de octubre, como prometió hacer", dijo, pidió presión internacional contra Hamás y no contra Israel.

Esta misma noche hay convocada una manifestación antigubernamental multitudinaria en Jerusalén, en la que no solo participarán activistas sino también algunos de los familiares de los cautivos, que culpan a Netanyahu de estar más preocupado por su supervivencia política que por devolver a los suyos a casa.

"Ciudadanos de Israel, no hay guerra más justa que esta y estamos decididos a terminarla con una victoria total", dijo Netanyahu, además de enumerar los tres objetivos que repite desde octubre: devolver a los secuestrados, eliminar a Hamás en toda la Franja de Gaza, "incluida Rafah", y garantizar que Gaza "ya no representa una amenaza".

Según Netanyahu, las tropas israelíes han terminado con "19 de los 24 batallones de Hamás, incluidos altos comandantes", además de haber capturado a milicianos y "purgado" el Hospital Al Shifa, el más importante de la Franja de Gaza y ahora totalmente inoperativo tras dos semanas de asedio y destrozó israelí.

"Destruimos fábricas de cohetes, armas, municiones y seguimos destruyendo sistemáticamente el subsuelo (en referencia a los túneles de Hamás). Estamos a un paso de la victoria. Pero el precio que se nos cobra es doloroso y desgarrador", dijo como balance de estos seis meses.

En Gaza, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad gazatí del Gobierno de Hamás, han muerto 33.175 personas, dos tercios mujeres y niños. Además, cerca de 75.890 personas han sido heridas y unos 7.000 cuerpos siguen bajo toneladas de escombros. (Con información de EFE)