Los partidos italianos volverán hoy a intentar, por sexto día consecutivo, un acuerdo para elegir al próximo jefe del Estado, en sustitución de Sergio Mattarella, y estudiarán la posibilidad de que el puesto pueda ser ocupado por una mujer.



Este sábado han sido programadas dos votaciones, una por la mañana y otra por la tarde, si en la primera no hay consenso, y en ambas se necesitarán 505 votos, mayoría absoluta de los 1 009 "grandes electores" que tienen derecho a participar, 630 diputados, 321 senadores y 58 delegados regionales.



Tras días de absoluto bloqueo, en las últimas horas se produjo un cambio de tendencia cuando el líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, y el del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Giuseppe Conte, se mostraron favorables a que sea una mujer la que ocupe la Jefatura del Estado, algo que ocurriría por primera vez en la historia del país.



Fuentes de la formación progresista Partido Demócrata (PD) confirmaron que entre los nombres que se han puesto sobre la mesa en los últimos días se encuentran los de la actual jefa de los servicios secretos del país, Elisabetta Belloni, y el de la ministra de Justicia, Marta Cartabia.



El exprimer ministro Matteo Renzi tildó el viernes de "inaceptable" que "la jefa de los servicios secretos se convierta en Presidente de la República" y avanzó que su partido, Italia Viva, no la votará.



Tanto el M5S como el PD han defendido en los últimos días que tiene que ser una figura que cuente con un gran respaldo parlamentario, algo que no ha ocurrido hasta el momento con los candidatos propuestos por la derecha, que han sido rechazados por la coalición progresista.



Las formaciones tratarán de encontrar un entendimiento para poner fin a la situación de impás en la elección a la Presidencia de la República que vive el país desde el lunes pasado.

