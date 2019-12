🔵 INCREDIBILE: Orche di passaggio nello Stretto di Messina all'altezza di Scilla (Reggio Calabria). LA STORIA. Queste Orche provengono dall'Islanda e hanno percorso oltre 5500 km. Nelle scorse settimana sono state avvistate nel porto di Genova a Prà. La storia di Riptide (catalogata come SN113), di Aquamarin (SN116), e Dropi (SN115) ha commosso l'Italia perché probabilmente si sono perse fino ad arrivare sulle nostre coste. Una di loro, un piccolo, probabilmente è morto durante il lungo viaggio. L’identificazione è stata realizzata dai biologi di Menkab, Artescienza e Università di Genova, con la collaborazione di Orca Guardians Iceland. È il primo riscontro in assoluto di orche che migrano tra Islanda e Italia. Dove andranno adesso le nostre amiche? Tutti noi speriamo in un lieto fine per questi splendidi mammiferi. Marecamp Onlus sta monitorando la situazione assieme a Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. In caso di avvistamenti chiamate il 1530 o inviateci una segnalazione.