El general italiano retirado Giorgio Allori, nacido en Livorno en 1922.

El general italiano Giorgio Allori, nacido en Livorno (centro) en 1922, cumplió hoy el deseo que había pedido como regalo al cumplir 100 años: poder visitar de nuevo su museo preferido, la Galería de los Uffizzi de Florencia y con una guía de excepción, el director Erike Schmidt.



La Galería de los Uffizzi de Florencia, el museo más visitado de Italia (por detrás de los Museos Vaticanos), contó hoy la historia de Giorgio Allori, general, antifascista y amante del arte y que había expresado su deseo de volver a esta pinacoteca que no visitaba desde 1992.



Allori recién salido de la Academia Militar en 1943 no se adhirió a la República de Salò, proclamada por el régimen fascista, por lo que acabó prisionero e internado durante más de dos años en campos de prisioneros nazis. Tras la liberación del nazi-fascismo en Italia regresó a su país y avanzó en su carrera militar hasta alcanzar el grado de general.



A lo largo de su vida ha cultivado la pasión por el arte. "Se lo debo a mi padre Giulio, que era banquero, pero en su tiempo libre se dedicaba a la pintura. Gracias a él conocí los Uffizi cuando aún no tenía diez años", explicó el centenario que en su silla de ruedas disfrutó de un tour completo.



Contó que hace casi un siglo, los Uffizzi eran "un lugar muy diferente al de hoy". "No creo que fuéramos más de 50 personas ese día", explicó en comparación con las miles que visitan actualmente el museo.



El general volvió a la Galería muchas veces durante el siglo XX, pero desde 1992 no ha tenido ocasión de hacerlo, así que se lo pidió a su familia como regalo para su 100 cumpleaños.



Y para darle la bienvenida a su llegada estaba el director Eike Schmidt, que le acompañó a lo largo del recorrido.



Frente al famoso "Nacimiento de Venus" de Sandro Botticelli, una de las obras maestras más conocidas del museo, los visitantes le dedicaron un fuerte aplauso y también se concedió un selfie con el director en la Terraza de los Mapas, recientemente restaurado y con la espléndido cuadro del puerto de Livorno, su ciudad natal.

