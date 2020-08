Jair Bolsonaro quiere reducir a más de la mitad la ayuda de emergencia que da el Gobierno. | Fuente: AFP

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, busca prorrogar la ayuda de emergencia que el Gobierno está repartiendo durante la crisis sanitaria, que ha costado ya 111 100 fallecidos y más de 3,4 millones de contagios, hasta final de año, pero reduciendo la cantidad en más de la mitad, pasando de los 600 reales (178 dólates aproximadamente) a 250 reales (45 euros), pues la anterior cifra "es mucho" dinero.

"Los 600 pesan mucho para Brasil, esto no es dinero del pueblo, porque no se ahorra, es endeudamiento", expresó Bolsonaro en el marco de una ceremonia celebrada para ratificar un par de medidas provisionales para facilitar el acceso al crédito de los pequeños empresarios, según ha contado el periódico 'O Globo'.

La conocida como Ayuda de Emergencia fue creada en abril a iniciativa del Congreso y estaba prevista para los tres primeros meses de la pandemia y con un valor de 600 reales mensuales, aunque el Gobierno propuso 200 (36 dólares), que cubriese parte de las necesidades de trabajadores informales, autónomos, micro empresarios, desempleados y de aquellos que hasta el momentos se beneficiaban de Bolsa Familia, otro de los auxilios estatales.

Si bien el pago de estas ayudas contribuyó a aumentar la popularidad de Bolsonaro, el mandatario de extrema derecha ha reconocido que 600 reales "es mucho" dinero y que "el país está demasiado endeudado", y teme que esa situación provoque una pérdida de credibilidad para el futuro, según se extrae de ese diálogo mantenido con su equipo de Gobierno, en el que estaba presente el ministro de Economía, Paulo Guedes.

"Para que luego no me critiquen (...). Alguien habló de 200 reales. Creo que no es suficiente. Pero podemos llegar a un compromiso y esperamos que se extienda unos meses más, quizás hasta fin de año", dijo Bolsonaro.

Se prevé que la propuesta del Gobierno sea anunciada durante la semana, para posteriormente ser enviada al Congreso.

El coste mensual de esta ayuda asciende a 50 000 millones de reales (8 995 millones de dólares), 17 veces más que el gasto que suponía Bolsa Familia. Según datos del Tesoro Nacional de Brasil, hasta el momento se han invertido 182 870 millones de reales (unos 32 899 millones de dólares) de un total estimado hasta final de año de 254 400 millones (45 767 millones de dólares).

En cuanto a la situación de la pandemia, el Ministerio de Salud de Brasil ha informado este miércoles de 1 212 muertes más y 49 298 positivos adicionales, por lo que son ya 3 456 652 casos acumulados y 111. 100 fallecidos a causa de la COVID-19.

El número de personas que han sido dadas de alta es de 2 615 254, mientras que otras 730 298 siguen bajo supervisión médica.

(Con información de Europa Press)