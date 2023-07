Jefe de Wagner está en Rusia, pero el Kremlin dice no tener "tiempo ni ganas" para seguir sus movimientos

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, afirmó este jueves que el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, está actualmente en Rusia y no en Bielorrusia, donde tenía que exiliarse tras el fallido motín contra la cúpula militar rusa.



"En lo que respecta a Prigozhin, está en Píter (San Petersburgo). En territorio bielorruso no está", señaló Lukashenko en un encuentro con medios extranjeros y bielorrusos.



Hace una semana, el líder bielorruso aseguró que Prigozhin había llegado a Bielorrusia en virtud del trato alcanzado entre el Kremlin y el empresario tras la rebelión armada protagonizada por los mercenarios rusos el 24 de junio y en el que medió Lukashenko.



"Se le proporcionaron garantías de seguridad, como prometió el presidente ruso, Vladímir Putin. (...) Sí, de hecho, hoy está en Bielorrusia", indicó el pasado 27 de junio.



Ese mismo día el grupo de investigación bielorruso Gayun informó de la llegada del avión privado de Prigozhin a Minsk, si bien informó casi quince horas después de que el aparato Embraer Legacy 600 había vuelto a Rusia.



El pasado día 1 el mismo grupo Gayun, que se dedica a monitorear la actividad militar en territorio bielorruso, señaló que la aeronave del jefe de Wagner había aterrizado de nuevo en el aeródromo militar de Machulishchi de Minsk.



Tras 7,5 horas de permanencia en Bielorrusia, el jet privado del jefe de Wagner volvió a partir de la antigua república soviética, según la misma fuente.



El medio ruso Fontanka escribió la víspera que Prigozhin fue visto el 4 de julio en San Petersburgo, donde se le devolvió una pistola y otras armas requisadas durante un registro policial.

Rusia sin "tiempo ni ganas" para seguir movimientos de Prigozhin

El Kremlin aseguró este jueves que no sigue los desplazamientos del jefe de Wagner, quien tenía que exiliarse en Bielorrusia tras el fallido motín del 24 de junio.



"No, no seguimos sus movimientos, no tenemos ni tiempo ni ganas de hacerlo", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Peskov no quiso responder a la pregunta sobre si Prigozhin está violando las condiciones del pacto alcanzado con el Kremlin a finales de junio e insistió en que en este momento no puede añadir nada más a lo que ya se ha dicho. (EFE)