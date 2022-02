Boris Johnson, primer ministro británico. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: -

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha grabado un mensaje en el que afirma en ruso y dirigido al pueblo de Rusia: "no creo que esta guerra se haga en vuestro nombre", y también dice en ucraniano "Gloria a Ucrania".



El jefe del Gobierno colgó un vídeo en su cuenta de la red social Twitter, grabado en su residencia oficial de Downing Street, para manifestar el apoyo de su país a Ucrania tras la invasión rusa.



"Al pueblo de Ucrania: Slava Ukraini (Gloria a Ucrania). Y al pueblo de Rusia: yo no creo que esta guerra se haga en vuestro nombre", subraya esto último en ruso el político británico.



"Las escenas que se desarrollan en las calles y campos de Ucrania son nada menos que una tragedia. Valientes jóvenes soldados y civiles inocentes están siendo asesinados. Los tanques retumban a través de pueblos y ciudades, los misiles caen indiscriminadamente del cielo", dice el primer ministro en el vídeo.



"Ha pasado una generación o más desde que fuimos testigos de tal derramamiento de sangre en Europa, esperábamos no tener que volver a ver tales lugares nunca más. El pueblo del Reino Unido apoya a nuestros hermanos y hermanas ucranianos frente al ataque injustificable a su patria", añade.



"Saludamos la feroz valentía y el patriotismo de su gobierno, su ejército y su pueblo. Estoy en estrecho contacto con el presidente (Volodímir) Zelenski", subraya Johnon.

En su mensaje, el "premier" afirma que esta es también una tragedia para el pueblo ruso.



"Al igual que Ucrania, Rusia es un gran país (...) . Los poetas, artistas y autores de Rusia han dado forma a nuestra cultura y los soldados rusos lucharon tan valientemente con nosotros contra el fascismo", dice Johnson.



Pero las acciones del presidente ruso, Vladímir Putin, están conduciendo "al completo aislamiento de Rusia", al ser rechazada por la comunidad internacional, "golpeada por inmensas sanciones económicas" y ante una "guerra sangrienta e innecesaria que ya está costando innumerables vidas, desde ucranianos inocentes hasta sus soldados rusos que nunca volverán a ver a sus familias", dice Johnson en un claro mensaje a la población rusa.

(Información de Efe)

