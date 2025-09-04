¿Kim Ju-ae podría ser la primera mujer en dirigir Corea del Norte?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kim Ju-Ae apareció junto a su padre, el líder norcoreano Kim Jong-Un, en Beijing, el martes 2 de septiembre, en el marco de las conmemoraciones del aniversario número 80 del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Varios observadores, incluido el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano, consideran a la niña como la probable favorita para suceder en la dinastía Kim, aunque estas afirmaciones carecen de información suficiente que las respalde. De confirmarse, se convertiría en la primera mujer en dirigir el régimen de Corea del Norte, una dinastía que gobierna el país desde 1948.

¿Quién es Kim Ju-Ae?

Se conocen muy pocos detalles sobre la vida de la hija de Kim Jong-Un con Ri Sol-Ju, su esposa.

La existencia de Kim Ju-Ae fue revelada por primera vez en septiembre de 2013 por el exjugador de baloncesto Dennis Rodman, tras una visita privada al régimen norcoreano.

Aunque su edad exacta no está confirmada por Pionyang, los funcionarios de inteligencia surcoreanos creen que nació en 2013, lo que la situaría alrededor de unos 11 o 12 años de edad.

El 19 de noviembre de 2022, la niña es mencionada por primera vez en los medios estatales de Corea del Norte. Revelan que el líder Kim Jong-Un estuvo acompañado por su “amada” hija mientras supervisaba el lanzamiento de un misil balístico intercontinental el día anterior.

De izq. a der: El presidente ruso, Vladímir Putin; el presidente chino, Xi Jinping; y el líder norcoreano, Kim Jong-un llegan al desfile militar que conmemora el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, conocida en China como la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa, y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmén de Pekín, China, este miércoles. | Fuente: EFE | Fotógrafo: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

Desde entonces, Kim Ju-Ae ha aparecido en varias ocasiones con su padre, en el marco de eventos políticos oficiales, en especial lanzamientos de misiles o inspecciones a las fuerzas armadas norcoreanas.

En junio, figuraba junto a su padre en las fotografías difundidas por los medios estatales norcoreanos de la inauguración del complejo turístico Wonsan Kalma, un ambicioso proyecto promocionado por el mismo Kim Jong-un.

Los medios de comunicación norcoreanos han empezado a hablar de la “respetada” hija del líder norcoreano, título que en la jerarquía local se reservan para quienes están destinados a desempeñar un papel político destacado.

Un viaje simbólico a Beijing

Su presencia en China, en un escenario cargado de simbolismo, ante la élite política asiática y también el presidente ruso Vladimir Putin, refuerza la percepción de que Kim Jong-un busca proyectarla como su sucesora.

En 2010, Kim Jong-il, entonces líder de Corea del Norte, visitó la capital china junto a su hijo Kim Jong-un. Murió un año después y su hijo tomó su sucesión en el poder.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante una conferencia de prensa para los periodistas en el cierre de su cuarto día en Beijing, China. | Fuente: EFE | Fotógrafo: VLADIMIR SMIRNOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

La visita norcoreana en Beijing, la primera desde 2019 en el país que figura como su mayor aliado, podría tener una importancia similar según opinan ciertos observadores.

¿Mujeres a la cabeza de la dinastía Kim?

Fotos difundidas por los medios estatales norcoreanos también han mostrado a Kim Ju-ae en posiciones de honor, a veces en el centro, detrás de su padre, o acompañada por su influyente tía Kim Yo-jong.

Esta última, hermana menor del líder supremo de Corea del Norte, ocupa varios cargos importantes en el Partido de los Trabajadores de Corea, dirige el Departamento de Propaganda y Agitación, y es considerada la mano derecha y consejera más cercana de su hermano. Además, se ha desempeñado como una de las principales voceras del régimen, emitiendo las críticas más duras contra Washington y Seúl.

“Ju-Ae fue vista detrás de su padre mientras Kim Jong-un y fue recibida por altos funcionarios chinos en la estación de Beijing. Esto indica que recibe el mismo protocolo que se otorga al 'número dos' de Corea del Norte”, señaló Cheong Seong-chang, vicepresidente del Instituto Sejong, citado por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Por otra parte, algunos expertos señalan que el sesgo patriarcal en la cúpula norcoreana podría suponer un importante obstáculo para que una mujer llegue al poder.