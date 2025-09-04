Sin rastros de su ADN: personal de Kim Jong-un limpió los utensilios y muebles que tocó tras su cumbre con Vladímir Putin

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El personal que acompañó a Kim Jong-un a Pekín fue grabado retirando y limpiando minuciosamente los objetos que utilizó el líder norcoreano tras su reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, un gesto que ilustra el extremo cuidado del régimen por evitar que queden rastros que puedan revelar información sobre la salud del dirigente.

"Después de la finalización de las negociaciones, el personal que acompañaba al jefe de Corea del Norte eliminó cuidadosamente todas las huellas de la presencia de Kim", dijo el periodista ruso Alexander Yunashev en su cuenta de Telegram el miércoles.

En las imágenes publicadas por Yunashev se observa cómo una asistente de Kim retira el vaso del que había bebido, mientras otro miembro del equipo limpia a fondo el respaldo y los reposabrazos de la silla, así como la mesa de centro donde estuvo colocado el vaso.

Kim también tomó otras precauciones en el marco de su visita al desfile militar por el fin de la Segunda Guerra Mundial en Pekín.

El tren blindado 'Taeyangho', con el que viajó a China, cuenta con un baño privado diseñado para evitar la filtración de restos biológicos que pudieran ofrecer pistas sobre su estado de salud, según informó el miércoles el diario japonés Nikkei, citando a fuentes de inteligencia surcoreanas y japonesas.

"La condición física del líder supremo tiene un gran impacto en el régimen norcoreano. Corea del Norte hace un esfuerzo particular por aislar todo lo relacionado con eso, como el cabello y el excremento", explicó un funcionario de inteligencia de Corea del Sur al diario japonés.



Sin rastros de su ADN

No es la primera vez que Pyongyang aplica este tipo de medidas. En anteriores viajes al extranjero, el personal de Kim ha limpiado cuidadosamente sus habitaciones de hotel y los utensilios que usó para eliminar cualquier rastro biológico. Asimismo, Kim nunca emplea bolígrafos ajenos, sino los que prepara su propia delegación, según el diario japonés.

En 2018, Kim viajó con su propio baño tanto a la cumbre intercoreana como a la de Singapur con Donald Trump.

Un año después, en camino a Hanói para su otra cumbre con Washington, Kim fue visto fumando afuera de su tren mientras su hermana Kim Yo-jong recogía sus colillas para evitar dejar restos de ADN, en imágenes captadas por la cadena de televisión japonesa TBS.

