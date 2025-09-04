Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias con niños
EP 33 • 41:58
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10

Sin rastros de su ADN: personal de Kim Jong-un limpió los utensilios y muebles que tocó tras su cumbre con Vladímir Putin

Kim Jong-un viajó a China en un tren que contaba con un baño privado diseñado para evitar la filtración de restos biológicos.
Kim Jong-un viajó a China en un tren que contaba con un baño privado diseñado para evitar la filtración de restos biológicos. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Una asistente del líder norcoreano fue vista retirando el vaso del que había bebido, mientras que otro miembro del equipo limpió a fondo el respaldo y los reposabrazos de la silla que usó.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El personal que acompañó a Kim Jong-un a Pekín fue grabado retirando y limpiando minuciosamente los objetos que utilizó el líder norcoreano tras su reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, un gesto que ilustra el extremo cuidado del régimen por evitar que queden rastros que puedan revelar información sobre la salud del dirigente.

"Después de la finalización de las negociaciones, el personal que acompañaba al jefe de Corea del Norte eliminó cuidadosamente todas las huellas de la presencia de Kim", dijo el periodista ruso Alexander Yunashev en su cuenta de Telegram el miércoles.

En las imágenes publicadas por Yunashev se observa cómo una asistente de Kim retira el vaso del que había bebido, mientras otro miembro del equipo limpia a fondo el respaldo y los reposabrazos de la silla, así como la mesa de centro donde estuvo colocado el vaso.

Kim también tomó otras precauciones en el marco de su visita al desfile militar por el fin de la Segunda Guerra Mundial en Pekín.

El tren blindado 'Taeyangho', con el que viajó a China, cuenta con un baño privado diseñado para evitar la filtración de restos biológicos que pudieran ofrecer pistas sobre su estado de salud, según informó el miércoles el diario japonés Nikkei, citando a fuentes de inteligencia surcoreanas y japonesas.

"La condición física del líder supremo tiene un gran impacto en el régimen norcoreano. Corea del Norte hace un esfuerzo particular por aislar todo lo relacionado con eso, como el cabello y el excremento", explicó un funcionario de inteligencia de Corea del Sur al diario japonés.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Sin rastros de su ADN

No es la primera vez que Pyongyang aplica este tipo de medidas. En anteriores viajes al extranjero, el personal de Kim ha limpiado cuidadosamente sus habitaciones de hotel y los utensilios que usó para eliminar cualquier rastro biológico. Asimismo, Kim nunca emplea bolígrafos ajenos, sino los que prepara su propia delegación, según el diario japonés.

En 2018, Kim viajó con su propio baño tanto a la cumbre intercoreana como a la de Singapur con Donald Trump.

Un año después, en camino a Hanói para su otra cumbre con Washington, Kim fue visto fumando afuera de su tren mientras su hermana Kim Yo-jong recogía sus colillas para evitar dejar restos de ADN, en imágenes captadas por la cadena de televisión japonesa TBS

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Kim Jong-un Corea del Norte China Vladímir Putin

Más sobre Asia

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA