La CIA lanza un video para reclutar espías rusos contra la guerra en Ucrania

La Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA) ha lanzado un video para reclutar a los rusos descontentos con la guerra en Ucrania y la vida en Rusia y pedirles que actúen como confidentes de Washington.



El video, publicado este martes por la CNN, presenta un formato cinematográfico y, según la cadena, es un nuevo esfuerzo para capitalizar lo que los funcionarios de inteligencia de EE. UU. creen que es una oportunidad "sin precedentes" para convencer a los rusos descontentos con el conflicto que ayuden a atajarlo.



El material ha sido lanzado en un nuevo canal de la CIA en Telegram, una red social muy popular en Rusia donde se incluyen noticias sin filtrar.



El video, que termina ofreciendo instrucciones sobre cómo ponerse en contacto con la CIA de forma anónima y segura, también ha sido publicado en otras plataformas y redes sociales, incluidas YouTube, Twitter, Instagram y Facebook.

Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решениеhttps://t.co/mhQbzet5X2 pic.twitter.com/1Uj4POAOmm — CIA (@CIA) May 15, 2023

Imágenes apelan al "patriotismo ruso"

Funcionarios de la CIA involucrados en el proyecto dijeron a la cadena CNN que la invasión rusa de Ucrania ha creado una oportunidad histórica “para que los rusos vengan a nosotros y entreguen la información que Estados Unidos necesita”.



“Queríamos transmitir a los rusos en su propio idioma que sabemos por lo que están pasando”, agregó el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato para discutir el delicado proyecto.



El funcionario insistió en que el video no tiene la intención de ser incendiario o generar disturbios entre la población en general, donde el presidente ruso, Vladimir Putin, todavía disfruta de un alto nivel de apoyo, sino que se dirige a personas que puedan estar indecisas.



Las imágenes apelan al "patriotismo ruso". Lo que la CIA cree que están pasando los rusos, lo que cree que podría convencerles para que se conviertan en activos, es la duda, la falta de propósito (de la guerra) y la opresión que sufren, explicó la CNN.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, admitió que no está al tanto de la iniciativa de la CIA, que lanzó un video para reclutar a los rusos descontentos con la guerra en Ucrania y la vida en Rusia y les pide que actúen como confidentes de Washington.

Rusia vigila los intentos de la CIA

Los servicios de inteligencia rusos vigilan los intentos de la CIA de reclutar a ciudadanos a través de redes sociales, declaró este martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"Estoy convencido de que los servicios de inteligencia monitorean adecuadamente este espacio, partiendo del hecho de que la CIA y otros servicios de inteligencia occidentales no reducen sus actividades en nuestro país", afirmó en su rueda de prensa telefónica diaria.



No obstante, Peskov admitió que no está al tanto de la iniciativa de la CIA, que lanzó un video para reclutar a los rusos descontentos con la guerra en Ucrania y la vida en Rusia y les pide que actúen como confidentes de Washington.



"Honestamente hablando, todavía no nos hemos fijado en eso. No dispongo de información al respecto", indicó. (Con información de EFE)