Ucrania: filtraciones indican que jefe de Wagner ofreció a Kiev dar la ubicación de tropas rusas

El jefe del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, ofreció a Ucrania información sobre la ubicación de las tropas rusas para poder atacarlas a cambio de que los ucranianos retiraran sus soldados de los alrededores de la ciudad de Bajmut, según documentos de los servicios de inteligencia estadounidenses.



De acuerdo con esos documentos, filtrados por la plataforma Discord y citados hoy por el Washington Post, fue a finales de enero cuando Prigozhin lanzó esa oferta a sus contactos en la Dirección de Inteligencia Militar de Ucrania, ante las numerosas bajas que estaba sufriendo su grupo de mercenarios en la asediada ciudad ucraniana.



Según esta filtración, no era la primera vez que Prigozhin mantenía "comunicaciones secretas" con la inteligencia militar ucraniana durante el curso de la guerra.



Los documentos filtrados no aclaran qué posiciones de las tropas rusas ofreció revelar Prigozhin, según el Post, que cita a un funcionario ucraniano, según el cual no fue la primera oferta de ese tipo y que, como en ocasiones anteriores, fue rechazada por Ucrania por temor a ser falsa y por la falta de confianza que genera el jefe de Wagner.

Jefe de Wagner denuncia huida de tropas rusas

Como destaca el periódico, Prigozhin había prometido tomar el control de la ciudad de Bajmut antes del 9 de mayo, cuando se celebra en Rusia el Dia de la Victoria contra los nazis, pero en los últimos días incluso ha amenazado con retirar sus fuerzas de la ciudad.



Prigozhin ha denunciado en varias ocasiones la falta de armas y equipamiento de su grupo y el pasado viernes acusó nuevamente al Ministerio ruso de Defensa de mentir en sus partes de guerra.



Ese día denunció que las tropas ucranianas se aproximaron hasta 500 metros al noroeste de Bajmut debido a la huida de las tropas regulares rusas que protegían ese flanco.



Según uno de los documentos revelados por el Post, Prigozhin estaba al tanto de la caída de la moral entre las fuerzas de Wagner y que incluso algunos combatientes se habían resistido a desplegarse en Bajmut por temor a sufrir más bajas. (EFE)