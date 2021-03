Benjamin Netanyahu’s | Fuente: El País

Pfizer eligió a Israel para un estudio de vacunación de COVID-19 a nivel nacional, proporcionando suficientes inyecciones para inocular rápidamente a toda la población, después de docenas de llamadas telefónicas de su primer ministro, Benjamín Netanyahu.

El pequeño tamaño del país y los requisitos médicos electrónicos que cubren a más del 99% de los residentes fueron dos razones importantes para ubicar el estudio en Israel, según dijo el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, en una entrevista al Canal 12 de dicho país. Sin embargo, lo que inclinó la balanza a su favor fue la persistencia del primer ministro Benjamin Netanyahu, que Bourla calificó de “obsesión”.

“Me llamó 30 veces”, dijo Bourla. “Me preguntaba sobre las variantes, qué datos tenemos. Y yo decía, ‘primer ministro, son las tres en punto’. Él respondía: ‘no, no, no se preocupe dígame’. O me llamaba para preguntar por los niños. ‘Necesito vacunar en las escuelas. O para preguntar sobre las mujeres embarazadas. Así que me convenció francamente de que estaría al tanto”, añadió.

Israel lidera el mundo en vacunación pandémica, tras empezar la inoculación en diciembre. Más de la mitad de la población ha recibido al menos una dosis. El país también ha acordado recopilar y compartir datos del mundo real sobre qué tan bien está funcionando la vacuna, convirtiendo su implementación en un estudio de caso para el resto del mundo.

La vacuna contra la COVID-19 de Pfizer/BionTech bloqueó el 94% de las infecciones asintomáticas y detuvo el 97% de los casos sintomáticos, hospitalizaciones y muertes, dijo el Ministerio de Salud de Israel, en un estudio publicado el pasado jueves.

