La OMS no sugerirá a los países prohibir los vuelos. | Fuente: 2021 Getty Images | Fotógrafo: SPENCER PLATT

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó el martes viajar a las personas de riesgo, pero estimó que las prohibiciones de los desplazamientos impuestas por los países "no impedirán" la propagación de la nueva variante del coronavirus ómicron.

"Las prohibiciones generales de viajar no impedirán la propagación internacional" de esta mutación, estimó la OMS en un documento técnico, aunque recomendó "a las personas que no tienen buena salud o que corren el riesgo de desarrollar una forma grave" de COVID-19 que "pospongan el viaje".

Ante los temores surgidos por la nueva cepa, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió "calma" e instó a los Estados miembros a una respuesta "racional" y "proporcional".

El responsable de la institución dijo comprender "la preocupación de todos los países por proteger a sus ciudadanos" pero expresó su inquietud por el hecho de que varios países "implanten medidas generales y brutales que ni están fundadas en pruebas ni son eficaces de por sí, y que no harán más que agravar las desigualdades".

Desde que Sudáfrica señaló la aparición de esta variante la semana pasada, muchos países cerraron sus fronteras a las personas procedentes de la África austral, suscitando la indignación en la región.

Estas medidas "pueden tener un impacto negativo en los esfuerzos sanitarios mundiales durante una pandemia al desanimar a los países a informar y compartir los datos epidemiológicos y de secuenciación", advirtió la OMS.

"Disminución importante"

En este contexto de dudas sobre cómo hacer frente a esta variante, el presidente del laboratorio estadounidense Moderna, Stephan Bancel, dijo que podría producirse una "disminución importante" de la eficacia de las vacunas actuales contra ómicron.

"Todos los científicos con los que he hablado [...] sienten que 'esto no va a ser bueno'", declaró Bancel en una entrevista al periódico Financial Times.

Varios laboratorios, como Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Novavax y Johnson & Johnson (J&J) están trabajando en nuevas versiones de la vacuna anticovid específicas contra la nueva cepa.

Cuando se halle el inmunizante adaptado contra esta variante, el regulador europeo de medicamentos podría autorizarlo en un plazo de tres o cuatro meses, dijo su directora, Emer Cooke.

Hasta la fecha, la pandemia de COVID-19 ha causado al menos 5,2 millones de muertos desde su aparición en China a finales de 2019, según un balance establecido por la AFP este martes.

Vuelven las mascarillas

La OMS clasificó a ómicron como "preocupante" y advirtió que representa "un riesgo muy elevado" para el mundo.

Países Bajos informó de 14 pasajeros procedentes de Sudáfrica portadores de ómicron, pero la variante ya estaba circulando en el país el 19 de noviembre, es decir casi una semana antes de la notificación sudafricana a la OMS, según las autoridades neerlandesas.

La cepa ya se ha detectado en numerosos países de todo el mundo y llevó a un buen número de ellos a reimponer restricciones a los viajes, pero también a reforzar medidas a nivel interno.

Así, desde este martes los británicos deberán llevar mascarilla obligatoriamente en el transporte público y en el comercio. Además, el Reino Unido, donde el COVID-19 causó cerca de 145.000 fallecidos, endureció las medidas para ingresar en el país.

También lo hizo Japón, que este martes detectó el primer caso de ómicron en su territorio, en un hombre que regresó de Namibia. El lunes, el archipiélago anunció restricciones fronterizas y vetó la entrada a todos los extranjeros que no sean residentes.

El gobierno español anunció este martes que suspenderá los vuelos procedentes de varios países del África austral desde el jueves y hasta 15 de diciembre para "limitar la propagación" de la variante.

En Francia, donde se detectó este martes el primer caso en la isla de la Reunión, en el océano Índico, las autoridades sanitarias recomendaron vacunar a los niños de entre 5 y 11 años que presenten riesgo de una forma grave de COVID-19.

Y en Alemania, confrontada desde hace semanas a una virulenta ola de contagios, el Parlamento se pronunciará sobre la obligatoriedad de la vacuna de aquí a finales de año, anunció el futuro canciller, Olaf Scholz, después de decir que era favorable a esta medida.

En cambio, en Suecia, que desde el inicio de la pandemia se han impuesto medidas poco coercitivas, las autoridades dijeron que seguirían por la misma vía.

"Situación injusta e inmoral"

Ninguna variante del COVID-19 había provocado tanta preocupación desde la emergencia de delta, que actualmente es la dominante y es muy contagiosa. Sin embargo, ómicron no ha provocado oficialmente ninguna muerte hasta ahora, al menos según los recuentos oficiales.

Para hacer frente a este nuevo embate de la pandemia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró el martes su llamado para enviar más vacunas a los países pobres. "Solo un plan de vacunación mundial puede poner fin a una pandemia mundial y a una situación injusta e inmoral", afirmó.

Otra solución podría ser la píldora anticovid del laboratorio estadounidense Merck. Un comité científico se reúne este martes en Estados Unidos para pronunciarse sobre esta alternativa, que podría estar rápidamente disponible si fuera aprobada.

(Con información de AFP)

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La vacuna de Pfizer es segura para menores entre 5 y 11 años?