En Estados Unidos se aseguraba que la pandemia había sido superado | Fuente: AFP

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido este viernes ambición a la comunidad internacional para dar por terminada la pandemia de coronavirus en lo que resta de año cerrando las brechas en el acceso a refuerzos, a las pruebas y a preparación para futuras pandemias.

"El virus es tratable. Podemos salvar vidas. Y podemos controlarlo, incluso entre las poblaciones de alto riesgo", ha expresado el secretario general de Naciones Unidas durante un encuentro sobre la COVID-19 organizado en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Si pudiéramos combinar estas herramientas con una mayor ambición entre los líderes mundiales, podríamos acabar con la pandemia este año", ha añadido António Guterres, añadiendo que la pandemia podría estar bajo control incluso en las poblaciones con más riesgo a sufrir la enfemermedad más gravemente.

Para ello, ha indicado tres prioridades: vacunas de refuerzo para mejorar la eficacia contra la COVID-19, mayor acceso a los tests para detectar nuevas variantes, y un refuerzo de la defensa contra futuras amenazas, invirtiendo en sistemas de alerta temprana.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró hace unas semanas que el mundo "nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia", después de que se registrara la cifra más baja de fallecidos por coronavirus desde marzo de 2020.

"Aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista", subrayó Tedros en su rueda de prensa semanal, en la que pidió que no se frenen por ello los esfuerzos para combatir la COVID-19, ya que "un corredor de maratón no se para cuando comienza a ver la línea de meta".

EE.UU: Secretario de Salud asegura que aún no ha superado la pandemia

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra, dijo este jueves que aunque el país ha avanzado significativamente en su lucha contra la COVID-19 en comparación con el año pasado, la pandemia aún no ha terminado. Esto pese a que el mandatario Joe Biden asegurara que esto ya había terminado.

"Entre 300 y 400 personas al día mueren por covid. No lo hemos superado", dijo el funcionario a un grupo de reporteros en una visita a un centro de vacunación en Washington.

Con más de un millón de muertos, Estados Unidos es el país del mundo que más decesos ha registrado por coronavirus, iniciada en marzo de 2020, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Durante la última semana, hubo de media unos 60.000 contagios diarios y cerca de 400 muertes, de acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades (CDC).

(Con información de Europa Press y AFP)