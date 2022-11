Militares polacos, alemanes e italianos con sus vehículos blindados asisten a un entrenamiento de la OTAN en la base militar de Adazi, Letonia, el 15 de noviembre de 2022. | Fuente: EFE

La OTAN no considera que Rusia haya atacado a Polonia y cree que el misil que cayó en ese país y mató a dos personas procedía de la defensa aérea de Ucrania, según el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg,



"No tenemos indicios de que esto haya sido el resultado de un ataque deliberado y no tenemos indicios de que Rusia esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN”, afirmó Stoltenberg, tras una reunión de emergencia del Consejo del Atlántico Norte, el principal órgano de toma de decisiones de la organización.

Noticia en desarrollo...