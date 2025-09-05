León XIV canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo millennial

La ceremonia se realizará este domingo 7 de septiembre. Junto a él también será elevado a los altares Pier Giorgio Frassati, un joven italiano fallecido en 1925, en un gesto que el Vaticano presenta como una hoja de ruta para la fe en la era moderna.

El Vaticano se prepara para un evento sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica: la canonización de Carlo Acutis, quien se convertirá en el primer santo de la generación millennial. La ceremonia, programada para este domingo 7 de septiembre, se realizará en la Plaza de San Pedro y será presidida por el papa León XIV.

Cabe explicar que se denomina generación milenial a aquellas personas nacidas entre 1981 y 1996, aproximadamente. Son los llamados "nativos digitales".

Junto a Acutis, también será elevado a los altares Pier Giorgio Frassati, un joven italiano fallecido en 1925, en un gesto que el Vaticano presenta como una hoja de ruta para la fe en la era moderna, uniendo la acción social y el apostolado digital.

Carlo Acutis nació en Londres en 1991 y fue criado en Milán. Falleció a los 15 años en 2006 a causa de una leucemia. Desde los siete años, tras recibir su Primera Comunión, integró a su vida la misa diaria y el rezo del rosario. Su madre, Antonia Salzano, lo describe como un joven normal que amaba los videojuegos y el fútbol, pero cuya cualidad extraordinaria era su coherencia y su decisión de poner a Jesús y sus enseñanzas en primer lugar.

Mucho antes de que la Iglesia promoviera formalmente el "apostolado digital", Carlo Acutis ya lo ejercía. Utilizó su pasión por la informática para crear sitios web para su parroquia y colegio, pero su proyecto más destacado fue una exposición virtual sobre más de 100 milagros eucarísticos, la cual ha alcanzado a millones de personas globalmente.

Acutis demostró que internet podía ser un "púlpito moderno" para proclamar la fe, convirtiendo la Eucaristía, a la que llamaba su "autopista al cielo", en un destino accesible con un solo clic.

