Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

León XIV canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo millennial

León XIV canonizará a Carlo Acutis, el primer santo millennial
León XIV canonizará a Carlo Acutis, el primer santo millennial | Fotógrafo: Vatican News
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La ceremonia se realizará este domingo 7 de septiembre. Junto a él también será elevado a los altares Pier Giorgio Frassati, un joven italiano fallecido en 1925, en un gesto que el Vaticano presenta como una hoja de ruta para la fe en la era moderna.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Vaticano se prepara para un evento sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica: la canonización de Carlo Acutis, quien se convertirá en el primer santo de la generación millennial. La ceremonia, programada para este domingo 7 de septiembre, se realizará en la Plaza de San Pedro y será presidida por el papa León XIV.

Cabe explicar que se denomina generación milenial a aquellas personas nacidas entre 1981 y 1996, aproximadamente. Son los llamados "nativos digitales".

Junto a Acutis, también será elevado a los altares Pier Giorgio Frassati, un joven italiano fallecido en 1925, en un gesto que el Vaticano presenta como una hoja de ruta para la fe en la era moderna, uniendo la acción social y el apostolado digital.

Carlo Acutis nació en Londres en 1991 y fue criado en Milán. Falleció a los 15 años en 2006 a causa de una leucemia. Desde los siete años, tras recibir su Primera Comunión, integró a su vida la misa diaria y el rezo del rosario. Su madre, Antonia Salzano, lo describe como un joven normal que amaba los videojuegos y el fútbol, pero cuya cualidad extraordinaria era su coherencia y su decisión de poner a Jesús y sus enseñanzas en primer lugar.

Mucho antes de que la Iglesia promoviera formalmente el "apostolado digital", Carlo Acutis ya lo ejercía. Utilizó su pasión por la informática para crear sitios web para su parroquia y colegio, pero su proyecto más destacado fue una exposición virtual sobre más de 100 milagros eucarísticos, la cual ha alcanzado a millones de personas globalmente.

Acutis demostró que internet podía ser un "púlpito moderno" para proclamar la fe, convirtiendo la Eucaristía, a la que llamaba su "autopista al cielo", en un destino accesible con un solo clic.

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Carlo Acutis Vaticano

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA