El papa León XIV recibirá el lunes en el Vaticano a Lula da Silva y Gabriel Boric

El papa León XIV recibirá el lunes, 13 de octubre, en audiencias separadas, a los mandatarios de Chile y Brasil, Gabriel Boric y Lula da Silva, respectivamente; en la que será la primera reunión que tendrá el sumo pontífice con cada uno de los presidentes latinoamericanos.

La reunión con Lula se celebrará en el Palacio Apostólico del Vaticano, a las 8:30 a.m. (hora local), mientras que el encuentro con Boric se realizará en el mismo recinto, a las 10:30 a.m. (hora local), confirmó la oficina de prensa vaticana de la Santa Sede a la agencia EFE.

Lula llegará a Roma para inaugurar el Secretariado de la Alianza contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa que presentó en el marco del G20 y que será operativo en la sede de la FAO.

Hasta el momento, se desconoce si mandatario brasileño tendrá reuniones con autoridades italianas durante su viaje a Roma.

Pero sí participará en la apertura del Foro Mundial de Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Boric en el Vaticano

Boric, por su parte, asistirá a la conmemoración de los 50 años del atentado contra el dirigente democristiano Bernardo Leighton por orden del exdictador Augusto Pinochet (1915-2006).

El presidente chileno, además, tendrá una reunión bilateral con el presidente de la República de Italia, Sergio Matarella, así como encuentros con la FAO.

Según informó la agencia EFE, Boric estará acompañado de una delegación de alto nivel compuesta por Alberto van Klaveren, la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, y un grupo de senadores.