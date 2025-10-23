León XIV y Carlos III protagonizan en el Vaticano un rezo histórico por la unidad cristiana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Han pasado casi cinco siglos desde la fundación de la Iglesia anglicana, pero este jueves un rey británico y un papa católico han vuelto a rezar juntos, Carlos III y León XIV, en un encuentro histórico en el que se trató de paz, de medio ambiente y de los pasos hacia una cristiandad de nuevo unida.

El monarca y gobernador supremo de la iglesia de Inglaterra llegó por la mañana al Vaticano acompañado en todo momento por la reina Camila, vestida rigurosamente de negro como indica el protocolo.

Después, fueron acompañados al Palacio Apostólico para mantener un encuentro con el nuevo papa, que se prolongó durante 45 minutos, y luego el rey mantuvo otra reunión con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

Entre los temas abordados con este último, según la Santa Sede, constan el "compromiso común de promover la paz y la seguridad ante los desafíos globales" y la protección del medio ambiente.

Pero también, "aludiendo a la historia de la Iglesia de Reino Unido, no faltó una reflexión conjunta sobre la necesidad de continuar y promover el diálogo ecuménico".