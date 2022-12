Letonia prohíbe el canal disidente ruso / referencial | Fuente: Unsplash

El Consejo Nacional de Medios de Comunicación Electrónicos de Letonia (NEPLP) anuló hoy la licencia de emisión del canal de televisión ruso en el exilio TV Rain alegando razones de seguridad nacional del país báltico.



El NEPLP bloqueó asimismo la posibilidad de acceder al canal a través de la plataforma de vídeo YouTube.



La medida se tomó unos días después de que esa autoridad letona multara a TV Rain con 10 000 euros por mostrar la anexionada península de Crimea como parte de Rusia y referirse a los militares rusos como "nuestro ejército" en antena.



El organismo también señaló que un periodista de TV Rain, posteriormente despedido por la emisora, había hecho un llamado a la audiencia para que enviaran ayuda a los rusos y argumentara que están mal equipados para luchar en Ucrania.



En una declaración publicada en Twitter, el presidente del NEPLP, Ivars Āboliņš, afirmó que la licencia de emisión terminará el jueves 8 de diciembre y señaló que "la dirección de TV Rain no entiende la importancia y gravedad de cada vulneración" o del "conjunto de éstas" que comete.



Las medidas impedirán a TV Rain emitir desde el país báltico, después de que las autoridades rusas la prohibieran en marzo y trasladara sus operaciones a Letonia en julio, abriendo también oficinas en Ámsterdam, París y Georgia.



La emisora en lengua rusa puede recurrir la decisión del NEPLP, que fue tomada en base a una comunicación recibida por el ente de parte de los servicios secretos letones, que señalaban que la distribución de contenidos de apoyo "al estado agresor Rusia" constituyen una amenaza para la seguridad nacional.



"Seguiremos trabajando y consideramos que todas las acusaciones contra nosotros son injustas y absurdas", declaró el canal a través de su cuenta de Twitter, y señaló que dejará de retransmitir por satélite pero mantendrá su cuenta de Youtube.

DECISIÓN INESPERADA

Por su parte, la directora general de la cadena, Natalya Sindeyeva, afirmó en declaraciones citadas por medios locales que no esperaba la decisión de las autoridades letonas. "Estaba segura de que no lo harían", comentó.



No está claro si los redactores y el personal de TV Rain podrán permanecer en Letonia, donde han estado utilizando las instalaciones proporcionadas por la cadena comercial TV3 desde que comenzaron a operar en Riga en julio.



A pesar de la declaración del redactor jefe de TV Rain, Tikhon Dzyadko, en la que afirmaba que la cadena no apoyaba la ayuda a los militares rusos, y del despido del reportero responsable, las peticiones de expulsión de TV Rain continuaron en las redes sociales.



Desde la invasión rusa de Ucrania, Letonia ha prohibido prácticamente todos los contenidos de radiodifusión procedentes de Rusia y se ha esforzado por bloquear el acceso a los sitios de Internet de los medios de radiodifusión y otros medios rusos, así como a los sitios del gobierno ruso.

