El 15 de agosto de 2021, los talibanes entraron a Kabul, la capital de Afganistán, y tomaron el control del país. | Fuente: AFP | Foto referencial

El principal portavoz del gobierno de los talibanes, Zabiullah Mujahid, advirtió este domingo a Estados Unidos que deje de interferir en la toma de decisiones internas tras las críticas recibidas por instruir la orden de prohibir a las afganas de trabajar en organismos no gubernamentales (ONG).



"Los funcionarios estadounidenses deberían dejar de interferir en nuestros asuntos internos. Todas aquellas instituciones que quieran operar en Afganistán están obligadas a cumplir con las normas y reglamentos de nuestro país", instruyó el portavoz del Gobierno talibán en Twitter.



Mujahid defendió la decisión tomada ayer por las autoridades del país en relación a la suspensión de empleos de trabajadoras en ONG nacionales e internacionales, al señalar que todas las instituciones instauradas en el país deben cumplir con la ley islámica o sharía.



El mensaje emitido por las autoridades afganas se produce con motivo de un mensaje publicado por la encargada de negocios de la misión estadounidense en Afganistán, Karen Decker, en el que condena a los fundamentalistas por "evitar que las mujeres y los niños mueran de hambre cuando ya no se permite a las mujeres distribuir asistencia a otras mujeres y niños".



Ante estas palabras, el Gobierno talibán enfatizó que no permitirán que "nadie hable tonterías o haga amenazas con respecto a las decisiones de nuestros líderes bajo el título de ayuda humanitaria". (Con información de EFE)