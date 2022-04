| Fuente: EFE | Fotógrafo: Mohammed Badra

¿Qué podemos aprender de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia? En primer lugar que los partidos más estructurados pueden exponerse a la desaparición si no adaptan su posición a las condiciones objetivas de la sociedad y a la evolución de la opinión pública. Así lo muestra el caso de la Centro Izquierda que fundara Mitterrand y que ayer ha obtenido menos del 2 por ciento del voto popular. Y es también el caso de la Centro Derecha que gobernara con Chirac y Sarkozy, que no ha llegado al 5%. En segundo lugar que un presidente saliente con una estructura partidaria débil como Macron puede obtener la reelección si no está asociado con casos flagrantes de corrupción y si logra proponer una visión de su país y de su futuro. Macron ha hecho campaña en nombre de un Centro progresista, que supere las inercias de la izquierda y la derecha y que restablezca la confianza en la capacidad de un viejo país, como Francia, de adaptarse a condiciones políticas y económicas que nadie previó.

Con 27% de los votos, Macron supera su resultado de la primera vuelta del 2017 y todo hace pensar que será reelegido en la segunda vuelta, dentro de dos semanas. Pero la tercera lección es que los tiempos de incertidumbres y crisis alimentan posturas extremistas y en el caso de Francia sobre todo a la extrema derecha, representada por Marine Le Pen, quien obtuvo algo más de 23% del voto popular. Por segunda vez consecutiva, Le Pen disputará la segunda vuelta con Emanuel Macron. La extrema derecha se define y hace campaña en torno al miedo: miedo al declive de Francia, miedo a la afectación de la identidad francesa, a la globalización, a la inmigración, al peso supranacional de la Unión Europea, a los cambios en el modelo de la familia. Los franceses decidirán el 24 de abril. Y nosotros tenemos que preguntarnos por qué el Centro no logra constituirse en nuestro país.

Las cosas como son