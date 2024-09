María Corina Machado convoca para este martes a una concentración frente al Congreso español

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado convocó para este martes 10 de septiembre una concentración frente al Congreso de los Diputados de España, el mismo día que el Parlamento español debatirá una propuesta para que se reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo venezolano.



En un mensaje difundido a través de la red X, Machado hizo un llamamiento a "cada uno de los venezolanos que hoy viven en España" a concentrarse a partir de las 18:00 hora local (16:00 GMT) en la Plaza de las Cortes de Madrid para "seguir avanzando hasta lograr que el mundo entero reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo".



La convocatoria coincide con la votación en el Parlamento español de una proposición no de ley del principal partido opositor al Gobierno, el conservador Partido Popular (PP), en la que se insta al Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez a reconocer como ganador de las elecciones de Venezuela a González Urrutia, quien se encuentra desde el domingo en España después de pedir asilo político.



Además, la iniciativa pide el fin de la represión contra las protestas, la liberación de los presos políticos y que se contribuya a la seguridad personal de Machado y González Urrutia, al tiempo que solicita que el Ejecutivo lidere el reconocimiento de González en las instituciones europeas, con el objetivo de que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente de Venezuela.



"Hoy más que nunca estamos unidos y decididos a avanzar. Hemos superado todos los obstáculos, todas las pruebas, estamos juntos y vamos a lograr la liberación de Venezuela y el regreso de nuestros hijos a casa", dice Machado en su vídeo, de casi un minuto y medio, al que acompaña un texto en el que promete seguir "hasta el final" para hacer valer "la soberanía popular y la verdad".



"¡Este martes, Venezuela toda se une en Madrid!", concluye.

A cada uno de los venezolanos que vive en España,



Este martes 10 de septiembre, a las 6:00 pm, en la Plaza de las Cortes de Madrid, TODOS UNIDOS!

Vamos a reivindicar el mandato del 28 de julio!!



Hemos superado todos los obstáculos para llegar hasta aquí y lo seguiremos… pic.twitter.com/nB3NjZIJn9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 9, 2024

González Urrutia sobre su decisión de abandonar Venezuela

A través de la red X, González Urrutia mandó un mensaje a la opinión pública en el que manifestó que la decisión de abandonar su país y exiliarse en España la tomó porque el destino de los venezolanos "no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento".



En su comunicado, González Urrutia expresó que su salida de Venezuela debe tomarse como "un gesto que tiende la mano a todos" y que "como tal sea correspondido". "Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela", dijo el opositor venezolano.



Fuentes del Ejecutivo español anunciaron este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá en los próximos días con el opositor venezolano.

EFE